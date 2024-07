Chi acquista gli smartphone e i tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza, oltre che in applicazioni e funzionalità esclusive.

Una delle app più apprezzate tra quelle offerte dal produttore è Samsung Health, la piattaforma dell’azienda per il monitoraggio delle condizioni fisiche degli utenti, che a breve dovrebbe arricchirsi di due nuove interessanti funzionalità.

Svelate alcune importanti novità in arrivo per Samsung Health

Stando a quanto è emerso dall’analisi del codice di Samsung Health, gli sviluppatori hanno in programma di implementare la possibilità per gli utenti di scansionare i loro farmaci per aggiungere automaticamente determinati dati, come il nome, la dose e la forma (compressa, capsula, ecc.).

Annunciata lo scorso dicembre, la funzionalità dedicata ai farmaci è pensata per aiutare gli utenti a tenere traccia delle medicine da prescrizione e da banco e avere informazioni sul loro conto: dopo aver inserito i nomi dei farmaci selezionati in Samsung Health, l’app fornirà importanti dettagli, come le descrizioni generali e i possibili effetti collaterali.

In occasione del lancio della nuova funzionalità, Samsung ha anche aggiunto che il monitoraggio dei farmaci avrebbe informato gli utenti sulle possibili reazioni avverse che potrebbero verificarsi a causa delle interazioni tra farmaci o se assunti insieme a determinati alimenti, come la caffeina e l’alcol.

Stando a quanto emerge, in futuro Samsung Health dovrebbe anche arrivare ad informare gli utenti sulle interazioni tra i farmaci e le eventuali allergie sofferte.

In sostanza, Samsung Health dovrebbe divenire una piattaforma sanitaria sempre più completa, andando molto oltre il semplice monitoraggio delle condizioni fisiche.

Potete scaricare Samsung Health per Android dal Galaxy Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: