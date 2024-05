Tra le varie applicazioni sviluppate da Samsung per consentire ai propri utenti di usufruire di un’esperienza più piacevole troviamo anche Samsung Health, soluzione dedicata in particolare alla salute.

Così come viene spiegato dallo stesso colosso coreano con la presentazione ufficiale che viene fatta dell’app nel Google Play Store, Samsung Health offre varie funzioni per aiutare gli utenti a gestire la propria salute, consentendo loro di registrare automaticamente molte attività, in modo che possano riuscire a creare uno stile di vita sano.

Si aggiorna Samsung Health con delle novità

Senza dubbio sono varie le alternative per chi desidera un aiuto per tenere sotto controllo la propria salute ma Samsung Health è una delle più valide se si vogliono sfruttare i vari dispositivi del colosso coreano, oltre che il suo ecosistema.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un aggiornamento (versione 6.26.7.007) che porta con sé una modalità competitiva che consentirà di gareggiare contro sé stessi:

Confrontati con i risultati della tua corsa precedente per cercare di battere il tempo segnato e taglia gli esercizi dopo averli conclusi per eliminare il tempo inutile all’inizio o alla fine.

C’è anche un’altra novità, dedicata in particolare al pubblico femminile:

Quando registri il ciclo mestruale, le opzioni utilizzate di frequente appaiono nella parte superiore dello schermo. Inoltre, è possibile impostare stati d’animo personalizzati se le opzioni predefinite non riflettono il proprio stato d’animo.

Infine, con questa nuova versione di Samsung Health aumentano per gli utenti le opzioni disponibili per impostare gli obiettivi relativi alle attività quotidiane (per esempio, tenendo traccia dei piani di scale saliti o delle ore di attività) e viene introdotto il supporto a Samsung Galaxy Fit3.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Samsung Health man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link) o sul Samsung Galaxy Store. L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: