Meta ha da poco annunciato che sta aggiornando l’etichetta “fatto con l’IA” in “informazioni AI” su tutte le sue app.

La modifica arriva dopo che alcune persone si sono lamentate del fatto che le loro foto erano state etichettate come realizzate dall’intelligenza artificiale, quando invece erano solo state modificate con strumenti di fotoritocco.

Il problema sembra essere il modo in cui gli strumenti di metadati come Adobe Photoshop si applicano alle immagini e come le piattaforme li interpretano, poiché gli strumenti di editing oggi fanno ampio uso dell’intelligenza artificiale.

Dopo che Meta ha ampliato le sue policy in merito all’etichettatura dei contenuti AI, le immagini reali pubblicate su piattaforme come Instagram, Facebook e Threads sono state etichettate come “Realizzate con AI”, il che non è affatto accurato.

Meta aggiorna l’etichetta per i contenuti AI dei suoi social

Meta ha ribadito che sta costantemente migliorando i suoi prodotti AI, lavorando a stretto contatto con i suoi partner del settore per ottimizzare l’approccio all’etichettatura AI.

In quest’ottica la nuova etichetta dovrebbe rappresentare in modo più accurato il fatto che il contenuto potrebbe essere semplicemente modificato, anziché interamente generato dall’intelligenza artificiale.

Quando si clicca o si tocca il tag, verrà comunque visualizzato lo stesso messaggio della precedente etichetta che contiene una spiegazione più dettagliata del motivo per cui potrebbe essere stata applicata e che potrebbe riguardare immagini completamente generate dall’IA o modificate con strumenti di intelligenza artificiale.

La nuova etichetta potrebbe essere visibile prima sulle app per dispositivi mobili e in un secondo momento sul Web, poiché Meta ha dichiarato che sta iniziando a essere implementata su tutte le versioni.