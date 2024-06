Samsung ha di recente confermato ufficialmente la data del suo Galaxy Unpacked 2024, che si terra il 10 Luglio. Durante l’evento saranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone Galaxy: Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. Potrebbero esserci novità anche lato indomabili, tra cui il Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch7 e Buds3 (che abbiamo visto da vicino in questo articolo) e l’attesissimo Galaxy Ring. Ci aspettiamo anche novità lato intelligenza artificiale. Per l’occasione, Amazon ha lanciato una promozione che permette di risparmiare 200 € sui nuovi dispositivi: ecco come partecipare alla promozione e usufruire dell’offerta.

Galaxy Unpacked 2024: ecco come risparmiare fino a 200€ sui nuovi dispositivi Samsung

L’evento Galaxy Unpacked 2024 di Samsung, porterà alla luce nuovi prodotti, e sebbene non conosciamo ancora la lista completa possiamo basarci su tutte le indiscrezioni trapelate nel tempo. Durante l’Unpacked vedremo sicuramente i nuovi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, nuovi smartwatch, e molto probabilmente anche il nuovo (e attesissimo) Samsung Galaxy Ring. Proprio per l’evento, Amazon ha lanciato una promozione abbastanza allettante che ci permette di risparmiare 200 € sui nuovi dispositivi Galaxy (presumiamo sul Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6).

I termini e condizioni della promozione non sono ancora disponibili. Tuttavia, saranno pubblicati il 10 luglio 2024 alle ore 15:00 e inclusi in un’email destinata a tutti gli utenti che si registreranno alla promozione dedicata al Samsung Galaxy Unpacked. Per partecipare alla promozione di Amazon, basta registrarsi in questa pagina dedicata.

Le promozioni non finiscono qui. Infatti è disponibile un codice sconto di 50 euro sul sito di Samsung, basta registrarsi prima dell’inizio del Galaxy Unpacked.. Stessa cosa per MediaWorld che ha lanciato un’altra promozione simile, e permette di ricevere un codice sconto di 200 euro, da utilizzare sia in negozio che online, dal 10 al 23 luglio 2024. Samsung sta anche inviando delle e-mail promozionali, invitando gli utenti a registrarsi così da ricevere un coupon da 100 € da utilizzare dal 10 al 15 luglio 2024. Ricapitolando:

Amazon : Fino a 200 € di sconto sui nuovi Samsung Galaxy per chi partecipa alla promozione. Scopri di più e registrati .

: Fino a 200 € di sconto sui nuovi Samsung Galaxy per chi partecipa alla promozione. . MediaWorld : Voucher da 100 € ottenibile dopo la registrazione. Valido per acquisti in negozio e online. Registrati qui .

: Voucher da 100 € ottenibile dopo la registrazione. Valido per acquisti in negozio e online. . Samsung: Codice sconto di 50 € disponibile sul sito Samsung dopo la registrazione. Iscriviti ora.

Con tutte queste promozioni, ci sono numerose opportunità per poter risparmiare sui nuovi dispositivi Samsung Galaxy che saranno lanciati il 10 luglio alle ore 15:00 durante il Galaxy Unpacked. Registrati in tempo per poter usufruire dei vari voucher disponibili.