Possiamo senz’ombra di dubbio definire Google come uno dei motori di ricerca più significativi e maggiormente utilizzati da milioni e milioni di utenti, ancor oggi, dopo anni di onorato servizio. Purtroppo proprio a tal proposito arrivano alcuni cambiamenti che riguardano la sua interfaccia: scopriamole insieme.

Se infatti fino a qualche anno fa eravamo abituati con la divisone numerica delle pagine di ricerca, questa è stata poi successivamente sostituita dal cosiddetto “scrolling infinito“, che permette nello specifico di visualizzare le pagine in maniera progressiva con il semplice scroll del mouse o del trackpad, con una struttura che strizza fortemente l’occhio ai feed dei più comuni social network, come ad esempio Facebook, Instagram, TikTok, Threads e via dicendo. Tale funzionalità permette nello specifico di visualizzare “virtualmente” le prime 6 pagine di risultati, consentendo all’utente finale di avere una visione più ampia della propria ricerca effettuata.

Le parole di Google

La compagnia ha però annunciato nella giornata di oggi la rimozione dello scrolling infinito all’interno delle pagine, per la versione desktop del motore di ricerca, che sarà prontamente sostituito dal bottone della pagina successiva. La versione per smartphone subirà lo stesso trattamento, in questo caso verosimilmente nel corso dei prossimi mesi.

Tale cambiamento consentirà dunque all’utente di saltare immediatamente alla pagina desiderata, senza perdere inutilmente tempo. A prender parola a tal proposito è stato un portavoce di Google che, ai microfoni di Search Engine Land, ha dichiarato che il caricamento automatico di più risultati in automatico non ha portato a una maggior soddisfazione da parte degli utenti nell’utilizzo della ricerca Google, rivelandosi anzi controproducente nella maggior parte dei casi.

A questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google in merito alle prossime novità sulla sua interfaccia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.