Giornata ricca di novità in casa Motorola, dal momento che la casa alata presenta oggi la nuova famiglia Razr 50 e il primo membro della famiglia Moto G con display “senza bordi”, per un totale di tre smartphone Android: più precisamente sono ufficiali Motorola Razr 50, Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Moto G85. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli, tra specifiche, funzionalità, immagini e prezzi.

Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra ufficiali con display esterno migliorato e IA

Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni, Motorola presenta ufficialmente Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra, due nuovi smartphone pieghevoli che mettono la potenza dell’intelligenza artificiale nelle mani degli utenti.

Entrambi i nuovi modelli sono dotati di un display esterno, da 3,6 o da 4 pollici, pensato soprattutto per le operazioni rapide. Per la prima volta, gli utenti possono accedere all’app preinstallata Google Gemini direttamente sullo schermo secondario, premendo semplicemente il pulsante di accensione per richiedere l’aiuto dell’assistente con IA per creare routine, ottenere ricette, creare itinerari di viaggio e tantissimo altro. Altra novità per il display esterno è la possibilità di accedere a Google Foto e di condividere, visualizzare, eliminare o aggiungere ai preferiti immagini e video in un attimo. Ci sono anche il pannello Spotify, che consente di saltare i brani, e quello Bose, utile per controllare facilmente le cuffie del marchio.

Per la personalizzazione, la casa alata propone una nuova suite di sfondi e opzioni pensate appositamente per il display esterno. È possibile modificare il Desk Display con screensaver, oppure sfruttare le nuove funzioni Moto AI come Style Sync per creare sfondi abbinati all’outfit, o Magic Canvas per realizzare immagini basate su prompt di testo.

Motorola Razr 50 Ultra offre un sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 50 MP con funzionalità Moto AI Camera e funzioni di editing basate sull’IA di Google Foto; il teleobiettivo da 50 MP permette uno zoom ottico 2x senza perdite di qualità. Tra le funzionalità fotografiche citate dal produttore abbiamo:

Software di ottimizzazione fotografica (Photo Enhancement Engine): utilizza l’intelligenza artificiale per applicare contemporaneamente le impostazioni di più modalità di scatto in una sola; il motore ottimizza l’immagine per dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh ottimali.

Stabilizzazione adattiva: determina la velocità di movimento durante le riprese e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati, ideale per catturare video mentre si è in movimento.

Action Shot: Shot: aumenta e regola automaticamente la velocità dell’otturatore e l’illuminazione in base alle diverse condizioni di illuminazione, per i momenti in cui gli utenti desiderano catturare l’immagine del salto ideale o immortalare i loro sport preferiti.

Esposizione prolungata: per catturare scie luminose artistiche o cascate fluide con un solo tocco.

Super zoom: migliora i risultati attraverso un algoritmo di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale, per catturare i dettagli anche da lontano.

A un prezzo più accessibile, Motorola Razr 50 offre un sistema di fotocamere da 50 MP con obiettivo ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP, ideali per catturare soggetti vicini o con angolo più ampio.

Il modello Ultra è uno dei primi pieghevoli a conchiglia a essere dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, pensato anche per l’intelligenza artificiale; tra le funzioni integrate su Google Messaggi troviamo ad esempio Magic Compose, che suggerisce risposte ai messaggi in una varietà di stili, e Photomoji, che permette di trasformare le foto in emoji o adesivi personalizzati. Razr 50 propone invece il chipset MediaTek Dimensity 7300X, anch’esso pensato per migliorare le attività basate sull’IA.

Le batterie sono piuttosto simili ed entrambe compatibili con la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W e con la ricarica wireless da 15 W: Razr 50 offre 4200 mAh, mentre Razr 50 Ultra “scende” a 4000 mAh, probabilmente per una questione di spazi.

Specifiche tecniche di Motorola Razr 50: display principale pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici a 144 Hz

display esterno AMOLED da 3,6 pollici

SoC MediaTek Dimensity 7300X a 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

fotocamera principale da 50 MP con PDAF e OIS

batteria da 4200 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche di Motorola Razr 50 Ultra: display principale pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici a 165 Hz

display esterno AMOLED da 4 pollici

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

fotocamera principale da 50 MP con PDAF e OIS

batteria da 4000 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

La piattaforma software di Motorola, Hello UX, offre un’esperienza utente personalizzata, la connettività avanzata dell’ecosistema con Smart Connect, Family Space per un ambiente sicuro per i bambini, la possibilità di disconnettersi con Moto Unplugged e la sicurezza di Moto Secure. Moto AI va a migliorare l’esperienza d’uso sfruttando l’intelligenza artificiale, e nei prossimi mesi integrerà le seguenti funzioni attraverso aggiornamenti:

Catch me up: gli utenti riceveranno un recap delle principali novità e delle loro comunicazioni personali, evitando così di scorrere tutte le notifiche.

Pay attention: permetterà la registrazione istantanea delle conversazioni, trascrivendole e riassumendole automaticamente.

Remember this: catturerà i momenti in diretta o le informazioni sullo schermo, salvandoli automaticamente con dettagli generati dall’IA. Le informazioni saranno memorizzate sul dispositivo per essere facilmente recuperate in seguito.

Gli smartphone sono caratterizzati da colori brillanti e da finiture in un morbido materiale premium vegano. Razr 50 Ultra viene proposto nelle colorazioni Midnight Blue, Spring Green, Pink Peacock e Peach Fuzz (colore Pantone dell’anno 2024), mentre Razr 50 nelle versioni Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange. Entrambi sono dotati di Corning Gorilla Glass Victus, che aiuta a proteggere da cadute e graffi, e di una protezione subacquea che consente al dispositivo di resistere a immersioni in 1,5 metri di acqua per massimo 30 minuti.

La cerniera rinnovata rende più facile aprire e chiudere gli smartphone con una sola mano, e le posizioni Flex View permettono di scattare foto o registrare video a mani libere, anche sfruttando la modalità della videocamera shake-free, ottimizzata per i social media.

Motorola Razr 50 Ultra è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 25 giugno, al prezzo di partenza di 1199 euro, mentre Motorola Razr 50 sarà acquistabile nel nostro Paese a partire dalla fine di luglio al prezzo di partenza di 899 euro.

Con il modello Ultra è già possibile sfruttare le promozioni di lancio: dal 25 giugno al 31 luglio, presso i principali rivenditori, lo smartphone sarà disponibile insieme alle cuffie Moto Buds+ a un prezzo speciale; sempre fino alla fine del prossimo mese rimarrà attiva la promo Display Protetto, con la quale gli acquirenti avranno diritto a un anno di protezione gratuita per gli schermi, attivabile sul sito ufficiale Motorola, con riparazione gratuita in caso di danni o rotture del display esterno o interno. Resta disponibile il programma Trade In del sito ufficiale, attraverso il quale è possibile far valutare l’usato per ottenere sconti sull’acquisto del nuovo.

C’è anche Motorola Moto G85 con Snapdragon 6s Gen 3 e 5000 mAh

Oltre ai nuovi smartphone pieghevoli viene presentato oggi il nuovo modello di fascia media Motorola Moto G85, successore dell’apprezzato G84. Parliamo di uno smartphone Android che promette di stupire grazie al primo display curvo della sua categoria, e che risulta progettato per integrarsi nella vita degli utenti in modo da migliorare le esperienze di tutti i giorni.

Moto G85 offre un display pOLED da 6,7 pollici con oltre un miliardo di colori, una risoluzione Full-HD+, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 1600 nit. Il cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna; a disposizione la funzione RAM Boost, che utilizza parte della memoria interna come RAM virtuale per migliorare le prestazioni.

A livello fotografico, il nuovo smartphone offre una fotocamera principale Quad Pixel da 50 MP con sensore Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica dell’immagine, affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP pensata per catturare le scene più ampie; l’obiettivo Macro Vision è invece pensato per cogliere tutti i dettagli più ravvicinati. Frontalmente trova posto invece una fotocamera da 32 MP, sempre con tecnologia Quad Pixel, per foto in alta risoluzione senza timori per le condizioni più difficili.

La batteria è da 5000 mAh e secondo il produttore è sufficiente per oltre 34 ore di utilizzo misto. La tecnologia di ricarica TurboPower da 30 W consente di aggiungere altre ore in pochi minuti, ma il caricabatterie compatibile non è purtroppo incluso in confezione. Motorola ha integrato due altoparlanti stereo che producono bassi 4 volte più potenti, per un suono più ricco, chiaro e di qualità; l’audio ad alta risoluzione garantisce buone prestazioni anche con le cuffie, sia cablate sia wireless. Lo smartphone viene proposto in colorazioni vivaci con una finitura in materiale premium vegano o in una raffinata finitura in PMMA, con vetro Corning Gorilla Glass 5.

Specifiche tecniche di Motorola Moto G85: display pOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera principale Quad Pixel con sensore LYT-600 da 50 MP

batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower da 30 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Motorola Moto G85 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dai prossimi giorni al prezzo consigliato di 349 euro. Torneremo sull’argomento non appena avremo indicazioni sull’effettivo lancio sul mercato.