Queste settimane in attesa del Galaxy Unpacked potrebbero essere quelle giuste per acquistare gli attuali prodotti Samsung e risparmiare parecchio. Il 24 giugno è l’ultimo giorno di validità dell’iniziativa cashback con rimborso fino a 500 euro, valida presso numerosi punti vendita indicati nel regolamento come Samsung Shop Online, MediaWorld, Unieuro e simili. Ci sono poi ulteriori promozioni attualmente valide, ecco le migliori combinazioni per risparmiare il più possibile.

Come funziona il cashback Samsung fino a 500€

L’iniziativa più corposa è quella in scadenza: dal 12 al 24 giugno 2024 (compresi) Samsung promuove l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 FE, ma anche i tablet delle serie Samsung Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy Tab S9 FE e i notebook della serie Samsung Galaxy Book4 con un rimborso da richiedere post acquisto.

Grazie a quest’ultima è possibile infatti ottenere un cashback “premio” di 100, 150, 200, 300, 400 o 500 euro direttamente tramite bonifico bancario: basta effettuare l’acquisto tra il 10 e il 24 giugno 2024 presso uno dei rivenditori aderenti, che includono alcuni dei principali shop online e i negozi fisici che espongono il materiale promozionale, e registrarlo con tutti i dati richiesti su Samsung Members entro il 23 agosto 2024.

Più nel dettaglio l’entità dei cashback sono i seguenti, coi relativi link al Samsung Shop per acquistarli sullo store ufficiale:

Offerte + cashback Samsung, le migliori offerte

Ora che conosciamo le entità specifiche dei cashback offerti non ci resta che individuare le migliori offerte su questi prodotti così da cumulare l’offerta del negozio al cashback e spendere così il meno possibile.

Offerte Smartphone:

Offerte Tablet:

Offerte Notebook:

I prezzi indicati si riferiscono al momento della pubblicazione e potrebbero variare in qualsiasi momento. Una volta ricevuto il prodotto ricordatevi di richiedere il cashback alla pagina dedicata di Samsung entro il 23 agosto 2024.