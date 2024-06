A poche ore dall’ultima diffida, si risolve la questione riguardante i disservizi telefonici di cui hanno sofferto i clienti Rabona Mobile. L’associazione Codici e l’operatore virtuale annunciano di aver raggiunto un accordo, che prevede un risarcimento per i clienti.

Accordo raggiunto tra Rabona e Codici: previsti risarcimenti per i clienti

Ricorderete tutti la vicenda di Rabona, soprattutto se siete stati clienti: l’operatore virtuale non ha esattamente passato un bel periodo in seguito ai problemi iniziati nella primavera 2023. A causa di “screzi” tra il MVNO e Vodafone Italia, operatore a cui si appoggiava la rete, i clienti hanno iniziato a non poter inviare SMS, finendo poi per perdere anche l’accesso a Internet durante il mese di aprile 2023.

La questione è andata avanti per mesi e mesi, tra accuse e ricorsi, ed è sfociata nell’aprile 2024 a un accordo tra Vodafone e Rabona: questa primavera l’operatore virtuale ha infatti annunciato di aver trovato un accordo con Vodafone Italia relativamente al contenzioso che ha causato i disservizi, che secondo quanto riportato ha estinto ogni reciproca pretesa.

Alcuni clienti si sono rivolti all’associazione consumatori Codici, chiedendo di essere tutelati in seguito ai disagi, e in queste ore è arrivata la notizia del raggiungimento di un accordo tra Rabona e la stessa associazione. Riportiamo qui di seguito le parole di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici:

“Siamo lieti di comunicare l’intesa siglata con Rabona e, dunque, di aver chiuso la vicenda che ci ha visto impegnati al fianco dei propri consumatori. Il raggiungimento di questo accordo è la dimostrazione che il dialogo tra imprese ed associazioni dei consumatori, pur nella diversità delle proprie posizioni, può produrre anche esiti positivi, dando vita ad un’intesa in grado di soddisfare da una parte le esigenze del mercato e dall’altra le legittime richieste degli utenti. I clienti di Rabona che si sono rivolti all’associazione Codici, chiedendo di essere tutelati alla luce dei disagi patiti a causa dei disservizi telefonici che si sono verificati e che chi ha seguito il caso conosce ormai bene, saranno risarciti secondo il criterio di omogeneità richiesto dalle azioni collettive. Abbiamo trovato un accordo di transazione che estingue di fatto ogni reciproca pretesa. L’accordo dimostra la solidità strutturale e finanziaria di Rabona, che prosegue il proprio percorso nel mercato delle telecomunicazioni“.

Se siete stati clienti Rabona e volete maggiori informazioni sulla questione, potete rivolgervi a Codici scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org oppure chiamando il numero 065571996.