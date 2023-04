Gli utenti Rabona Mobile stanno riscontrando in queste ore dei gravi problemi con il servizio, che sembrano riguardare sia Internet sia l’invio di SMS. Il down è partito nella mattinata di ieri, ma sta persistendo, provocando importanti disagi agli utenti, che stanno riempiendo le pagine social dell’operatore di lamentele.

Rabona Mobile down: gravi problemi per gli utenti

I clienti dell’operatore virtuale stanno riscontrando problemi dalla mattinata di ieri, ma sembra che la questione non si sia ancora risolta, anzi: alle difficoltà con la navigazione Internet si aggiungono i problemi con l’invio degli SMS, che in base ad alcune segnalazioni persistono da qualche settimana. Paiono funzionare invece le chiamate. L’operatore si appoggia alla rete Vodafone, ma non sono stati segnalati problemi per quest’ultima e per gli altri virtuali (come ho. Mobile). Le criticità riguardano anche il secondo brand Sì, Pronto!?!.

Per il momento Rabona Mobile non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, nonostante l’ondata di lamentele che ha travolto le pagine social ormai da ieri mattina. Non sappiamo dunque quali possano essere i motivi di questo down, ma ci aspettiamo una spiegazione entro la giornata di oggi, sperando che l’operatore riesca anche a risolvere i problemi. Aggiorneremo l’articolo quando e se avremo ulteriori novità, ma nel frattempo fateci sapere se anche voi state riscontrando questi problemi con Rabona Mobile.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte operatori virtuali