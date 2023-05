Ricordate dei problemi di Rabona Mobile? Se siete o siete stati clienti dell’operatore virtuale, la risposta sarà sicuramente “sì”. Ne abbiamo parlato più di un mese e mezzo fa, confidando che le criticità sarebbero state risolte nel giro di qualche giorno al massimo. Invece no: i problemi persistono, nonostante gli sforzi di cui parla Rabona sui social.

Persistono i problemi di Rabona Mobile: Internet non funziona da settimane

Dopo i primi problemi con l’invio di SMS, sorti già a marzo, le problematiche di Rabona Mobile (e di riflesso del secondo brand, Sì, Pronto!?!) si sono allargate alla navigazione Internet nel giro di pochi giorni: allo stato attuale è da quasi otto settimane che gli utenti non possono utilizzare la connessione dati con le loro SIM, con evidenti disagi. Tanti clienti si sono trovati costretti, magari malvolentieri perché con attive offerte ritenute vantaggiose, a richiedere la portabilità verso altri operatori, ma qui sono entrate in gioco altre problematiche.

Normalmente per completare la procedura di portabilità servono pochi giorni, ma in diversi casi hanno richiesto molto di più (anche alcune settimane). Per quale motivo? Gli operatori virtuali come Rabona Mobile hanno un limite imposto dalle normative di AGCOM per quanto concerne la portabilità, con una capacità massima di evasione giornaliera per la portabilità in uscita. Questo limite è legato all’aggregatore (in questo caso Plintron), più che all’operatore stesso, e questo ha portato al blocco delle portabilità eccedenti. Fortunatamente nel mese di maggio questo limite sembrerebbe essere stato allargato per facilitare l’uscita dei clienti.

Chi sperava nella soluzione a breve termine ha purtroppo dovuto fare i conti con un problema evidentemente più grave di quanto pensasse. Oggi, 30 maggio 2023, gli utenti Rabona Mobile non sono ancora in grado di navigare su Internet. L’operatore virtuale ci tiene a ribadire di essere disponibile per supporto telefonico al servizio clienti oltre che attraverso l’indirizzo email (servizioclienti@rabona.it), ma non è ancora riuscito a venirne a capo.

In uno dei messaggi più recenti sulle pagine social, possiamo leggere come ci siano “persone che quotidianamente lavorano per dare assistenza a tutti gli utenti, confermando l’impegno da parte nostra affinché la situazione possa ritornare alla normalità il prima possibile“. Come anticipato i giorni scorsi da MondoMobileWeb, i problemi sembrano non essere di natura tecnica: a quanto pare ci sarebbero stati inadempimenti contrattuali nei confronti del fornitore della rete mobile (Vodafone Italia), che avrebbe dunque deciso di sospendere gradualmente i servizi (a partire dagli SMS e arrivando alla connessione Internet). L’operatore virtuale non si è pronunciato al riguardo, almeno per il momento.

Speriamo che Rabona riesca a risolvere tutti i problemi e ripartire: glielo auguriamo. Ritorneremo sull’argomento non appena ci saranno ulteriori novità.

