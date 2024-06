Anche quella di oggi si rivela una giornata interessante per quanto riguarda gli aggiornamenti, soprattutto in casa Motorola, Samsung e Xiaomi: più in particolare, in queste ore stanno arrivando novità per Motorola Edge 40 Neo, che finalmente accoglie Android 14, ma anche per Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A52s 5G e POCO F3. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in distribuzione.

Novità aggiornamento Android 14 per Motorola Edge 40 Neo

Il momento che i possessori di Motorola Edge 40 Neo stavano aspettando è finalmente arrivato: lo smartphone ha debuttato lo scorso settembre con Android 13, ma in queste ore sta accogliendo l’atteso aggiornamento ad Android 14.

Come segnalato da diversi utenti, anche su Reddit, l’aggiornamento arriva con la versione U1TM34.107-34-3 e richiede un download di circa 1,4 GB: le novità sono diverse, ma non vanno a stravolgere il sistema operativo. La casa alata ha integrato le patch di sicurezza di aprile 2024, nuove possibilità di personalizzazione, miglioramenti per la gestione dei permessi di accesso ai contenuti multimediali, maggiore trasparenza per le app che condividono dati sulla posizione con terze parti, la possibilità di sfruttare le notifiche flash e non solo.

In base a quanto riportato da alcuni utenti, con Android 14 sono state però rimosse alcune funzioni da Edge 40 Neo, come l’Always-On Display e Peek display. L’update è in distribuzione in modo graduale, quindi potrebbe non essere ancora arrivato nelle vostre mani.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A52s 5G

Samsung prosegue con il valzer delle patch di sicurezza di giugno 2024: stavolta tocca a Samsung Galaxy S20 FE e a Samsung Galaxy A52s 5G. Il primo sta accogliendo il firmware G780GXXSAEXF1, mentre il secondo la versione A528BXXS8GXEA, in entrambi i casi in Italia a partire dai modelli no brand.

Le novità sono sostanzialmente quelle che stiamo vedendo in questi giorni su tanti altri modelli del produttore sud-coreano: come abbiamo visto nel bollettino pubblicato dalla casa di Seoul nei giorni scorsi, le patch di giugno portano la correzione a 37 vulnerabilità CVE, comuni al sistema operativo (nessuna di livello critico), sommate ad altre 22 di tipo SVE, ossia specifiche per i dispositivi del produttore (una sola di livello critico).

Gli aggiornamenti dovrebbero inoltre includere miglioramenti generici di stabilità e alcuni bugfix. Il rollout ha già raggiunto il nostro Paese, quindi l’update via OTA dovrebbe arrivare da un momento all’altro.

Novità aggiornamento POCO F3

Aggiornamento in distribuzione anche per POCO F3: lo smartphone sta ricevendo in queste ore un nuovo update di HyperOS, che include la versione OS1.0.3.0.TKHMIXM. Il download richiesto è di poco più di 400 MB e porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2024 ed eventuali piccoli miglioramenti di stabilità.

Le novità descritte nel changelog non risultano particolarmente generose, dal momento che vengono citate esclusivamente le più recenti correzioni di sicurezza. L’update è per ora partito dagli utenti Pilot, ma raggiungerà tutti i possessori di POCO F3 nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Motorola Edge 40 Neo, Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A52s 5G e POCO F3

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento a bordo di Motorola Edge 40 Neo potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Su Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A52s 5G potete fare un salto in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“, oppure collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. Su POCO F3 potete invece andare in “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.