OnePlus 11 5G non è l’ultimo arrivato del produttore cinese, ma grazie alle specifiche tecniche di cui è dotato risulta uno smartphone perfettamente attuale. Il tutto si fa di gran lunga più interessante se consideriamo il prezzo a cui è disponibile in offerta su Amazon, soprattutto nella versione da 256 GB (al minimo storico). Vediamo come approfittarne subito.

OnePlus 11 in super offerta su Amazon

OnePlus 11 ha debuttato sulla fascia alta del mercato da più di un anno, ma è ancora in grado di dire la sua grazie alla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 8 o 16 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, e al resto della scheda tecnica. Tra i punti di forza dello smartphone Android anche l’ampio schermo AMOLED LTPO 3.0 da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato.

A livello fotografico lo smartphone OnePlus offre quattro sensori in tutto: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP (con PDAF e OIS), sensore ultra-grandangolare da 48 MP (Sony IMX581) e teleobiettivo da 32 MP (con zoom ottico 2x), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 16 MP. Lato connettività manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm, vista la presenza di 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS dual band e porta USB Type-C. Generosa anche la batteria, che può contare su 5000 mAh e sulla ricarica rapida cablata SuperVOOC da 100 W.

Lo smartphone è uscito con Android 13 e OxygenOS 13, ma attualmente può contare su Android 14 e OxygenOS 14: secondo le promesse della casa cinese, riceverà almeno altre tre major release, fermandosi all’ipotetico Android 17.

OnePlus 11 5G ha esordito al prezzo consigliato di 849 euro (8-128 GB) e 919 euro (16-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo a cifre decisamente più interessanti in offerta su Amazon. Sul sito potete portarvelo a casa a rispettivamente 500 euro (versioni Eternal Green e Titan Black) e 585 euro (attualmente solo in Titan Black), con disponibilità immediata e consegna anche entro un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista OnePlus 11 in offerta su Amazon (16-256 GB, Black)

Acquista OnePlus 11 in offerta su Amazon (8-128 GB, Black)

Acquista OnePlus 11 in offerta su Amazon (8-128 GB, Green)