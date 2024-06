Si diffonde sempre di più la rinnovata versione web di Google Foto, che mette a disposizione elementi nel design Material 3 della casa di Mountain View. Il servizio mette a disposizione un aspetto più coerente con quello che troviamo all’interno dell’applicazione.

Google Foto accoglie più Material 3 nella versione web

Google Foto è uno dei servizi più utilizzati dagli utenti Android e non solo, forse più per il backup di foto e video che come app per la galleria in sé. Ormai da qualche anno non offre più backup illimitati degli scatti, ma tanti possessori di smartphone e tablet continuano a utilizzarlo approfittando dello spazio di archiviazione in cloud (gratuito o con Google One) e magari della funzione “Risparmio spazio di archiviazione” , che comprime le foto per l’archiviazione di più contenuti.

La versione web di Google Foto segue il design dell’app per Android e sta introducendo alcuni elementi Material 3, a disposizione per un numero sempre maggiore di utenti. Come possiamo vedere, spiccano angoli arrotondati ai bordi dei vari elementi della pagina, con i menu posizionati su sfondo grigio-azzurro chiaro e una barra di ricerca a forma di “pillola” allungata. Niente da fare per il tema dinamico: alcuni rumor puntavano a una sincronizzazione con il tema presente sullo smartphone, ma almeno per il momento abbiamo solo un tema standard con elementi azzurri.

Non una rivoluzione, ovviamente, ma fa piacere vedere un look rinfrescato e un passo in più verso la coerenza grafica: ora Google Foto segue l’aspetto di altri servizi di Google come Gmail, Drive e Documenti. Avevate notato questi cambiamenti? Vi piacciono?