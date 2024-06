Dopo il grande rinnovamento introdotto a settembre 2023, Google ha continuato a prendersi cura della sua app Fitbit per dispositivi mobili. L’esempio più recente è una riprogettazione delle impostazioni dell’app Fitbit su Android. Ecco le novità.

Google rinnova le impostazioni dell’app Fitbit per Android

Toccando l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra le impostazioni Fitbit vengono mostrate in una pagina riprogettata con il design Material You con icone che accompagnano ogni riga, tuttavia il testo bianco della barra risulta appena leggibile.

Inoltre ora è disponibile un collegamento alla pagina Abbonamenti del Google Play Store e la sezione “Impostazioni app” raggruppa insieme le voci “data, ora e unità”, “notifiche push”, “notifiche di posta elettronica” e “social e condivisione”.

Le prime tre pagine sono completamente nuove e gli interruttori in stlie Material Design 3 sono utilizzati ovunque, inoltre nelle “Preferenze” relative alla salute è stata aggiunta la voce “Mindfulness”.

Infine ci sono i collegamenti a “I tuoi dati in Fitbit”, “Aiuto” e un pulsante “Esci” in basso, tuttavia si nota che Google deve ancora riprogettare le metriche di salute e molte altre pagine di statistiche.

Queste modifiche sono state individuate nella versione 4.19 dell’app Fitbit per Android e dovrebbero essere in fase di implementazione per tutti gli utenti.