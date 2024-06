Con l’avvicinarsi dell’evento Samsung Galaxy Unpacked e della presentazione ufficiale di tutta una serie di nuovi dispositivi del brand, l’attenzione dei fan della community del produttore coreano si concentra sempre più sui vari rumor e sulle diverse indiscrezioni.

Per quanto riguarda i prossimi smartwatch dell’azienda abbiamo avuto modo di recente di reperire diverse nuove informazioni, abbiamo visto per esempio tutta una serie di presunte specifiche tecniche di Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Ultra, le prime immagini raffiguranti il possibile design dell’inedito modello, nonché alcuni rumor secondo cui Samsung potrebbe aver deciso di adottare un nome differente per l’orologio intelligente in questione.

Oggi vediamo insieme le ultime indiscrezioni condivise sul web sui prossimi smartwatch della società, si va dalle “conferme” per il design del modello Ultra ai possibili prezzi di vendita dei prossimi dispositivi; diamo un’occhiata insieme.

Nuove informazioni sul design di Samsung Galaxy Watch7 Ultra

In occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked il colosso coreano presenterà tutta una serie di nuovi dispositivi, dai nuovi smartphone pieghevoli, al primo anello intelligente del brand, passando per le nuove cuffie TWS, fino ad arrivare ai nuovi smartwatch della linea Galaxy Watch.

Ormai sappiamo come quest’anno, per quel che concerne gli smartwatch, la linea classica di dispositivi sarà accompagnata da un modello Ultra inedito, voluto dall’azienda nel tentativo di contrastare la variate con il medesimo nome del colosso di Cupertino; abbiamo già avuto modo di vedere alcune immagini raffiguranti il design dell’orologio in questione ma, nelle ultime ore, il leaker Ice Universe ha condiviso sul social network cinese weibo due nuove immagini.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, il design generale del prossimo smartwatch di punta Samsung è molto simile a quanto già visto in precedenza, il dispositivo si presenta con uno schermo rotondo circondato da un frame squadrato, ma ci sono alcune differenze rispetto ai render visti qualche tempo fa.

Per prima cosa possiamo notare come la variante con cinturino bianco abbia anche la cassa dello stesso colore, mentre nelle precedenti immagini visualizzavamo la medesima cassa del modello nero ma con un cinturino differente; in secondo luogo possiamo notare come il tasto centrale sia colorato di arancione nelle nuove immagini, differenziandosi dagli altri due pulsanti non solo per forma ma anche per colore.

I presunti prezzi di vendita dei prossimi smartwatch del brand

Abbiamo già avuto modo di reperire diverse informazioni su quelle che dovrebbero essere le principali specifiche tecniche dei prossimi orologi smart di Samsung, sappiamo per esempio che Galaxy Watch7 dovrebbe essere disponibile nelle dimensioni 40 mm e 44 mm, dovrebbe vantare Armor Aluminium 2 e un display in vetro zaffiro che renderà i nuovi smartwatch particolarmente robusti con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H e resistenza fino a 5 ATM.

Per quel che concerne la batteria lo smartwatch dovrebbe essere equipaggiato con un modulo da 300 mAh nel modello da 40 mm e di 425 mAh nel modello da 44 mm, lo spazio di archiviazione arriverà a 32 GB e la luminosità di picco del display sarà di 2.000 nit; in ultimo Samsung dovrebbe aver optato per un nuovo chipset Exynos a 3 nm.

Passando alla variante Ultra invece, sappiamo che il dispositivo dovrebbe essere disponibile in un’unica variante con cassa da 47 mm, certificazioni IP68 e MIL-STD-810H e resistenza fino a 10 ATM; lato batteria dovrebbe essere presente un modulo da 590 mAh e lo smartwatch dovrebbe essere in grado di raggiungere i 3.000 nit di luminosità di picco (come Apple Watch Ultra 2).

Nelle ultime ore, i colleghi di 91mobile in collaborazione con il leaker Paras Guglani, hanno condiviso alcune informazioni su quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita dei prossimo smartwatch Samsung per il mercato statunitense, nello specifico:

Samsung Galaxy Watch7 40 mm dovrebbe avere un prezzo compreso tra 299 dollari e 310 dollari e dovrebbe essere disponibile nei colori ⁠Marbal Grey, ⁠Cream white e ⁠Forest Green

dovrebbe avere un prezzo compreso e dovrebbe essere disponibile nei colori ⁠Marbal Grey, ⁠Cream white e ⁠Forest Green Samsung Galaxy Watch7 Ultra 47 mm dovrebbe avere un prezzo compreso tra 699 dollari e 710 dollari e dovrebbe essere disponibile in due colorazioni, nero e bianco

Ovviamente le informazioni condivise sono, come sempre, da prendere con le pinze, non ci sono certezze al momento infatti sui prezzi comunicati, così come sappiamo già non essere valida la conversione con la nostra valuta; ad ogni modo, non manca molto al 10 luglio, data scelta da Samsung per l’evento Galaxy Unpacked. Non ci resta che pazientare ancora un po’.