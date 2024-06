CUBOT ha scelto AliExpress per il lancio dei suoi nuovi smartphone, caratterizzati da una tecnologia avanzata, un design unico ma soprattutto con un prezzo particolarmente aggressivo. Scopriamo quindi CUBOT X90 e CUBOT A10, partendo dalle caratteristiche tecniche.

CUBOT X90, funzioni premium, prezzo competitivo

Partiamo con CUBOT X90, il più performante dei due, dotato di schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di refresh di 120 Hz, così da garantire un’esperienza coinvolgente e immersiva. CUBOT ha scelto una finitura decisamente particolare per la cover posteriore, con un motivo marmorizzato che unisce modernità ed eleganza. Due le colorazioni disponibili, Yadan Black e Yachuan Green.

La scheda tecnica è decisamente interessante, a partire dal chipset scelto, un MediaTek Helio G99, affiancato da ben 16 GB di RAM che possono essere espansi fino a 32 GB utilizzando la memoria virtuale, che attinge a una parte dei 256 GB della memoria interna. Prestazioni impeccabili quindi, che garantiscono un’esperienza multitasking di buon livello, con un ampia dotazione di spazio per archiviare foto e video.

Anche il comparto fotografico non lascia a desiderare, con un sensore principale da 100 megapixel e un sensore per i selfie da 32 megapixel, per non farsi sfuggire nessun momento della vita. L’autonomia non sarà un problema, grazie a una batteria da 5.100 mAh, con ricarica rapida a 33 watt, che permette di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative, arrivando a due giorni senza troppi problemi.

Da segnalare infine la presenza di Android 14, ma anche di funzioni che solitamente troviamo su modelli più costosi, come la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità e un lettore di impronte digitali sotto al display, una chicca inattesa.

CUBOT A10, a questo prezzo è imperdibile

Se il vostro budget è decisamente limitato, ben al di sotto della soglia dei 100 euro, CUBOT A10 è la risposta alle vostre domande. Nonostante un prezzo davvero imbattibile il produttore cinese è riuscito a confezionare uno smartphone di tutto rispetto. Schermo HD+ da 6,56 pollici con refresh a 90 Hz, CPU octa core, fino a 12 GB di RAM grazie alla memoria virtuale, 128 GB di spazio di archiviazione che può essere espanso con microSD fino a 1 TB permettono di ottenere prestazioni decisamente soddisfacenti.

Aggiungete una fotocamera principale da 48 megapixel e una frontale da 16 megapixel, per catturare ogni istante della vostra vita, una batteria da 5.100 mAh che assicura un’autonomia elevata, il riconoscimento del volto per sbloccare rapidamente il telefono e avrete un dispositivo pronto a soddisfare le vostre esigenze.

Tre le colorazioni disponibili, nero, blu e viola, per distinguersi dalle masse e avere un dispositivo in grado di farsi notare in ogni situazione.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi CUBOT sono acquistabili da oggi su AliExpress utilizzando i link sottostanti.

Dove acquistare CUBOT X90: Potete acquistare CUBOT X90 su AliExpress a 199,99 dollari

Dove acquistare CUBOT A10: Potete acquistare CUBOT A10 su AliExpress a soli 69,99 dollari

Informazione Pubblicitaria