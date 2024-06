Da quando gli smartphone sono divenuti dispositivi completi e adatti a svolgere la maggior parte delle attività, tante persone hanno iniziato a ritenerli delle vere e proprie fonti di distrazione ed è così nata la categoria dei telefoni minimalisti, ossia quelli studiati per gli utenti che si accontentano delle funzionalità principali e sono pronti a rinunciare alle altre.

Un esempio di questo tipo di device è rappresentato da Light Phone 3, nuovo smartphone che arriva a distanza di circa 5 anni dal suo predecessore con degli importanti miglioramenti.

Le principali caratteristiche di Light Phone 3

Piccolo e con una scocca in plastica riciclata e alluminio, Light Phone 3 ha un design decisamente diverso da quello dei moderni smartphone e può contare su uno schermo OLED in bianco e nero da 3,92 pollici di forma quasi quadrata (nel precedente modello c’era invece un pannello e-ink).

Light Phone 3 presenta poi una fotocamera frontale da 8 megapixel e una fotocamera posteriore da 50 megapixel, con un apposito tasto fisico per lo scatto sulla parte laterale. Solo che per vedere le immagini catturate a colori sarà necessario utilizzare un altro dispositivo.

Queste sono le principali caratteristiche dello smartphone:

processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

display OLED in bianco e nero da 3,92 pollici

6 Gb di RAM

128 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 8 megapixel

fotocamera posteriore da 50 megapixel

supporto eSIM

connettività 5G, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e USB Type-C

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

certificazione IP54

batteria da 1.800 mAh

dimensioni: 106 x 71,5 x 12 mm

peso: 124 grammi

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone usa Light OS, una versione semplificata di Android che non consente di installare applicazioni.

Light Phone 3 è in pre-ordine sul sito ufficiale al prezzo speciale di 399 dollari fino al 15 luglio mentre dopo quella data sarà venduto a 799 dollari. Le spedizioni sono in programma a partire da gennaio 2025 e in Italia, sempre secondo il sito ufficiale, lo smartphone dovrebbe supportare le reti di TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad e Fastweb.