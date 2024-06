Realme GT 6 sarà presentato ufficialmente solo tra qualche giorno in compagnia di Realme GT 6T, ma a sorpresa è già apparso su Amazon: lo smartphone risulta già acquistabile nel momento in cui stiamo scrivendo con bundle di lancio, che comprende un paio di cuffie true wireless e un caricabatterie. Andiamo a scoprire tutto.

Realme GT 6 “spoilerato” da Amazon con offerta di lancio: è già acquistabile!

Come abbiamo visto, il produttore cinese ha scelto Milano per la presentazione dei suoi nuovi smartphone Android, ma manca ancora qualche giorno all’evento: il lancio è previsto per il 20 giugno 2024, mentre su Amazon ha già fatto capolino Realme GT 6 nella colorazione Fluid Silver e con bundle. Grazie a questa apparizione possiamo avere maggiori informazioni sulle specifiche tecniche, sul design e ovviamente sul prezzo di vendita consigliato.

Secondo quanto indicato, lo smartphone Android arriverà con SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e con un ampio schermo dotato di certificazioni SGS Five-star Sunlight-Readable Display, SGS Five-star Esports Display, SGS AI Eye-Protection Display, TÜV Rheinland Strobe-free Certification e Dolby Vision Playback. A livello fotografico viene citato il sensore Sony LYT-808 da 1/1.4″ con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Super Nightscape Mode e HyperTone Imagine Engine per colori più fedeli e una ricostruzione avanzata di luci e ombre.

Come già anticipato da Realme, GT 6 sarà un “Flagship Killer potenziato dall’AI“, e infatti vengono citate funzionalità di intelligenza artificiale: a quanto pare lo smartphone potrà riconoscere il contenuto su cui si preme a lungo, prevedendo le intenzioni e fornendo consigli per il passaggio successivo. Non viene indicata la capacità della batteria, ma visto il bundle con il caricabatterie da 120 W immaginiamo che il dispositivo potrà contare su una ricarica molto rapida.

Realme GT 6 è già disponibile all’acquisto su Amazon nella versione Fluid Silver con cuffie Realme Buds Air 6 (in versione Flame Silver oppure Forest Green) e caricabatterie SUPERVOOC da 120 W a 699,97 euro. Potete già piazzare l’ordine, ma la spedizione sembra comunque prevista per i giorni successivi alla presentazione: allo stato attuale, lo smartphone viene indicato come “generalmente spedito entro 13-14 giorni” e con consegna per il 26 giugno 2024 (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati o se volete semplicemente dare un’occhiata, ecco i link che fanno per voi:

Acquista Realme GT 6 8-256 GB in bundle su Amazon (Silver + Silver)

Acquista Realme GT 6 8-256 GB in bundle su Amazon (Silver + Green)