ECOVACS, brand leader nel mercato delle soluzioni robotiche intelligenti, ha presentato tre nuovi modelli di aspirapolvere robot, andando quindi a rinnovare completamente la propria offerta in uno dei mercati più attivi nel settore tecnologico. In totale sono ben 9 i nuovi modelli annunciati, suddivisi in tre famiglie.

Si parte dalla serie N20, pensata soprattutto per gli utenti più giovani, soprattutto i single, che cercano ottime prestazioni, per semplificare la gestione della casa ma che guardano con attenzione anche al budget. La serie T30S invece si rivolge a famiglie con bambini e animali, con abitazioni suddivise in più livelli e piene di tappeti, ma anche a coppie giovani che hanno appena iniziato la convivenza, vivono in appartamento e vogliono soluzioni intelligenti per la gestione della casa.

La serie X5 punta invece a famiglie mature con un buon reddito, che vivono in case singole anche di grandi dimensioni e cercano il meglio della tecnologia per avere le prestazioni al top del mercato, senza particolari limitazioni di budget.

ECOVACS guarda quindi a tutto il mercato, senza dimenticarsi di nessuno, con offerte dal prezzo e dalla complessità crescente al fine di coprire virtualmente ogni fascia di prezzo e garantire a chiunque la possibilità di trovare la soluzione perfetta alle proprie necessità.

Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio i nove modelli, quattro per ogni serie, con caratteristiche e prezzi di acquisto.

ECOVACS DEEBOT X5

Partiamo quindi dalla serie X5, che rappresenta il meglio della proposta ECOVACS, con i modelli X5 OMNI e X5 PRO OMNI, entrambi disponibili in due diverse colorazioni (bianco e nero). Le due versioni condividono buona parte delle caratteristiche tecniche e si differenziano principalmente per il sistema di riconoscimento degli ostacoli e per un paio di funzioni evolute, presenti solo nella variante Pro.

I nuovi ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, che riprendono la forma squadrata già vista nel precedente X2 OMNI (qui la nostra recensione) utilizzano un sistema MINI dToF per la navigazione, con il modello base che evita gli ostacoli grazie a un sistema a luce strutturata 3D e la variante Pro che invece si affida a una combinazione RGBD, che unisce la tecnologia AIVI a quella tridimensionale, per ottenere un riconoscimento ancora più preciso.

Il sistema di navigazione omnidirezionale può contare su due set di trasmettitori (con doppio ricevitore) posizionato agli angoli della parte frontale, così da avere un campo visivo di 181 gradi per garantire prestazioni straordinarie nei movimenti. Grazie a questa tecnologia è possibile evitare la classica torretta laser tipica di questo genere di prodotto, consentendo al robot di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi.

La potenza di aspirazione è tra le più alte del mercato, visto che raggiunge un massimo di 12.800 mAh, mentre la batteria ha una capacità di 6.400 mAh, che permette di pulire grandi superfici senza dover ricorrere a ricariche intermedie. Il modello PRO può inoltre contare sulla presenza dell’assistente vocale YIKO, che consente di utilizzare i comandi vocali per effettuare una pulizia mirata di stanze e aree della casa, senza dover utilizzare lo smartphone.

Tra le tecnologia da segnalare ricordiamo la spazzola ZeroTangle, che evita la formazione di grovigli di peli e capelli, OZMO Turbo 2.0 per il lavaggio dei pavimenti attraverso due moci rotanti, premuti con forza sul pavimento e la soluzione TruEdge Adaptive Edge Mopping, che permette al robot di lavare e raccogliere lo sporco anche negli angoli delle pareti, grazie al mocio che può essere estratto per raggiungere ogni punto del pavimento.

ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI dispone inoltre della tecnologia AINA Model 2.0, che riconoscere le macchie di sporco sul pavimento e aumenta in maniera autonoma il livello dell’acqua, effettuando passaggi multipli per assicurarsi che la macchia venga completamente rimossa, senza che sia l’utente a dover richiedere un passaggio supplementare.

Ancora una volta la stazione di ricarica è un concentrato di tecnologia, con un sacchetto per la raccolta della polvere e due taniche per l’acqua, una per quella pulita e una per quella sporca. Il lavaggio dei moci avviene, su entrambi i modelli, con acqua calda a 70 gradi, per assicurare la rimozione anche dello sporco e del grasso più ostinati. Anche l’asciugatura avviene con aria calda, per contrastare la formazione di muffe e la proliferazione di batteri.

Dove acquistarlo: Potete acquistare ECOVACS DEEBOT X5 OMNI su Amazon a 1.099 euro per la versione standard e 1.399 euro per la versione Pro.

ECOVAC DEEBOT T30S

Proseguiamo con la serie T30S, composta da tre diversi modelli: ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE (T30S COMBO In versione bianca), DEEBOT T30S Pro e DEEBOT T30S. Anche in questo caso buona parte delle caratteristiche tecniche sono le stesse fra i diversi modelli. Si parte da una potenza di aspirazione particolarmente elevata, 11.000 Pa, con tecnologia OZMO Turbo 2.0 per il lavaggio dei pavimenti, TruEdge Adaptive Edge Mopping per pulire anche gli angoli e la spazzola ZeroTangle, che evita la formazione di grovigli di peli e capelli.

Comune anche la stazione di ricarica evoluta, che raccoglie lo sporco e dispone di una tanica per l’acqua pulita e una per quella sporca. Il lavaggio dei moci avviene con acqua calda a 70 gradi e l’asciugatura avviene con aria calda, per prevenire i cattivi odori e la formazioni di muffe.

ECOVACS DEEBOT T30S Pro si distingue per la presenza della tecnologia AI Power Brilliance composta da sei diversi moduli: mappatura, riconoscimento degli ostacoli da evitare, pulizia intelligente, gestione video, modalità animali e interazione. In questo modo il robot è in grado di riconoscere le macchie più ostinate e pulirle in maniera efficiente, evitare ostacoli imprevisti come scarpe, cavi e giocattoli (ma anche eventuali escrementi animali), evitare l’area riservata agli amici pelosi, utilizzare la telecamera frontale come sistema di sorveglianza o di comunicazione a due vie e controllo vocale del robot.

ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE è una soluzione che riprende la soluzione vista con DEEBOT X2 Combo (qui la nostra recensione), unendo un aspirapolvere robot a un più tradizionale aspirapolvere cordless. Quest’ultimo è dotato di sistema di filtrazione a 4 stadi e nella versione COMPLETE include anche il tubo di prolunga.

La stazione raccoglie sia la polvere del robot che quella dell’aspirapolvere cordless, che può contare su un apposito supporto che permette di ricaricare anche la batteria. Ricca la dotazione di serie, con diversi accessori che rendono questo kit la soluzione perfetta per chi deve acquistare o sostituire entrambi i prodotti.

ECOVACS DEEBOT N20

Chiudiamo con ECOVACS DEEBOT N20, pensato come dicevamo per chi ha un budget più contenuto. Si distingue dagli altri modelli per la stazione senza un sacco per la raccolta dello sporco, sostituito da un contenitore in plastica con sistema ciclonico. Mancano anche i serbatoi per l’acqua, quindi l’utente dovrà occuparsi manualmente della pulizia del panno di lavaggio in microfibra (fisso sui modelli N20 e N20 PLUS e vibrante su N20 PRO PLUS).

Niente male comunque le prestazioni, con una potenza di aspirazione, comune a tutti e tre i modelli, di 8.000 Pa, mentre la batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 5 ore di utilizzo. La navigazione è affidata a un tradizionale sistema laser mentre gli ostacoli imprevisti vengono riconosciuti tramite un sistema a infrarossi. La spazzola utilizza un design particolare che riduce la probabilità di formazione di grovigli di peli e capelli.

Il modello PRO PLUS è dunque l’unico a offrire il panno vibrante, sostituito da un panno fisso sugli altri due modelli. Il più economico della serie, ECOVACS DEEBOT N20, è l’unico a non offrire una stazione di svuotamento, al fine di contenere al massimo i costi.

