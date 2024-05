Finché non lo si prova nella vita di tutti i giorni è difficile capirne la comodità e l’utilità. Può sembrare una delle tante fesserie fini a se stesse che vengono lanciate di continuo e invece Ecovacs Deebot X2 Combo è tutto il contrario perché è una vera e propria stazione per le pulizie casalinghe, a 360 gradi, con all’interno un robot aspirapolvere e lavapavimenti e un aspirapolvere e aspirapavimenti.

È una versione potenziata, se così vogliamo definirla, dell’Ecovacs Deebot X2 Omni lanciato qualche tempo fa, anche perché sostanzialmente il robot e la stazione non cambiano e sono gli stessi, al netto di una aspirazione leggermente maggiore, e aggiungono solo un comodo accessorio per aspirare a mano pavimenti, divani, letti, finestre, auto e qualsiasi tipo di altra cosa. Lo stiamo provando da ormai un paio di mesi ed è giunto oggi il momento di parlarvene, seppur in modo molto più breve del solito perché, come detto prima, il robot e la stazione sono quelli visti con l’Ecovacs Deebot X2 Omni e funzionano precisamente nel medesimo modo, perciò non c’è altro da dire, e quindi ci concentreremo sulla sua novità, cioè sull’accessorio aspirapolvere.

Che cos’è Ecovacs Deebot X2 Combo

Ecovacs Deebot X2 Combo è, come accennato, l’Ecovacs Deebot X2 Omni, proprio lui per filo e per segno, con circa un migliaio di Pascal in più in aspirazione e con l’aggiunta di un accessorio, integrato all’interno della stazione, utile per pulire il pavimento a mano e per pulire dove il robot non può arrivare. Precisiamo subito che l’accessorio in questione è un aspirapolvere e quindi può eliminare solo cose solide e non liquide, per cui va bene per aspirare ma non per lavare. È integrato all’interno della stazione del robot, tant’è che è un sol pezzo, e possiede un suo alloggio dove può essere riposto, caricato, dato che è wireless, e svuotato. E la figata più grande sua è che condivide il sacchetto per lo svuotamento col robot: ciò significa che voi aspirate, pulite dove vi serve, e dopo averlo fatto lo riponete nel suo alloggio e poi lui in automatico svuota lo sporco nel suo serbatoio all’interno del sacchetto della stazione condiviso col robot. Ha una potenza di aspirazione di 8000 Pa e pesa circa 1,2 kg.

Accessori inclusi e non (mannaggia)

Include, e non sarebbe potuto essere altrimenti, tre accessori per aspirare superfici diverse. C’è un beccuccio di una ventina di centimetri con una punta per aspirare, per esempio, su superfici dure e negli angoli, un beccuccio con una spazzolina all’estremità destinato ad aspirare su superfici delicate e pensato principalmente per spolverare e, infine, c’è una mini scopa con dentro una spazzola rotante pensata per aspirare e togliere la polvere su divani, materassi, ecc.

E la cosa bella di questi accessori è che possiedono un loro alloggio all’interno della stazione tramite un vano a scomparsa accessibile con una leggera pressione: perciò significa che sono sempre lì pronti all’uso senza nel contempo esserci, per cui quando servono basta un secondo per trovarli e installarli senza che però diano fastidio nel resto del tempo. L’unica nota negativa sua è che il quarto accessorio, ovvero un tubo telescopico con all’estremità una scopa elettrica dotata di rullo rotante e led illuminanti e forse quello più figo, non è incluso al suo interno e va acquistato separatamente. Certo non è fondamentale, anche perché per il pavimento c’è il robot, però se volete aspirare a mano o volete arrivare in punti più alti e angusti è necessario acquistarlo. Anche questo come gli altri tre possiede una sua posizione all’interno della stazione così da non ingombrare, dar fastidio ed essere sempre a portata di mano per quando serve; tramite una piccola staffa di plastica ruotabile da fissare al lato della stazione, il tubo con la scopa può essere fissato direttamente alla stazione in verticale e in modo sicuro.

Esperienza d’uso: funziona benissimo

Sì, ok, ma come va? Funziona bene e fa quello che promette? Partiamo dalle cose di cui ci importa meno perché ormai di routine per Ecovacs: Ecovacs Deebot X2 Combo è costruito in maniera impeccabile, i materiali sono di qualità, è affidabile, è assemblato bene ed è duraturo e questi aggettivi sono validi per la stazione, per il robot, per l’aspirapolvere e per gli accessori. Detto questo, passiamo alle cose interessanti. Allora, l’aspirapolvere è piccolino e leggero e si impugna molto bene e questo fa sì che lo si utilizzi con piacere e senza stancare il braccio, per di più essendo a batteria non c’è lo stress dei fili. Lui è plug-and-play e ogni qualvolta serve lui è pronto essendo sempre carico al 100% e avendo il serbatoio sempre vuoto: lo si sfila, gli si attacca un accessorio, si preme il pulsante d’accensione e si parte ad aspirare; semplice semplice, non c’è bisogno di fare mai altro.

Lo abbiamo utilizzato in casa e in macchina in diversi scenari e per aspirare un po’ di tutto, soprattutto tappeti, materassi, divani, pavimenti e angoli angusti, e lui è riuscito sempre a lasciare tutto pulito, eliminando completamente lo sporco senza difficoltà, di qualsiasi tipo fosse. E questo già solo con la modalità automatica che è capace di gestire in autonomia la potenza di aspirazione in base a superfici e sporco; c’è anche una modalità che blocca la potenza d’aspirazione al massimo, ma francamente non c’è mai stato il bisogno di usarla. Aspira con efficacia con qualsiasi tipo di accessorio e soprattutto, una chicchetta non da poco, possiede una scopa con rullo dotata di led illuminanti sul davanti: allora, questa scopa aspira veramente di tutto però il suo punto forte è il poter vedere con precisione tutto ciò che c’è davanti a lei, così da non lasciare niente per terra. Possiede anche un display led con cui controllare l’autonomia residua tramite tre barrette, l’accesso al suo capiente serbatoio da 300 ml così da fare ogni tanto quel poco di manutenzione al filtro al suo interno e non ha bisogno dell’applicazione per la sua gestione, dato che non ha niente di smart e quella è destinata solo al robot e alla stazione.

Un’autonomia eccellente

L’autonomia è eccellente e questo sarebbe già più che sufficiente per descriverla. La batteria è da 4000 mAh e permette di coprire una pulizia per una durata di 60 minuti in modalità automatica, a detta dell’azienda (ovviamente è variabile in base alla potenza di lavoro e alla modalità utilizzata). Lo abbiamo usato sempre senza problemi e non siamo mai riusciti a scaricarlo del tutto, pur pulendo tutta casa; non c’è mai stato bisogno di interrompere la pulizia e aspettare che si ricaricasse e questo è merito sia dell’autonomia elevata che della gestione della potenza e della ricarica automatica nella stazione. Effettivamente può raggiungere i 60 minuti di funzionamento continuo con una sola ricarica e anzi, a naso, potrebbe fare pure qualcosina in più. Per una ricarica completa ha bisogno di 4-5 ore.

Conclusioni e dove comprarlo

Siamo arrivati al bonus-malus di Ecovacs Deebot X2 Combo. Abbiamo detto più o meno tutto sul suo conto e vi abbiamo raccontato la nostra esperienza sottolineando non solo la sua utilità da 2-in-1 ma anche il suo funzionamento impeccabile ed efficace. Costa, è vero, e non poco ma avere un prodotto del genere in casa per le pulizie è un qualche cosa che rende tutto immediato, comodo e soprattutto mirato, semplificando e velocizzando qualsiasi operazione sulle proprie esigenze. Senza contare che avere robot e scopa elettrica integrati nella stessa stazione è un qualche cosa di impagabile. E così come per il solo robot all’epoca anche per lui non ci sono difetti, lati negativi e aspetti che fanno storcere il naso da evidenziare perché c’è tutto, fa tutto, funziona bene ed è affidabile. Ecovacs Deebot X2 Combo costa 1600 euro di listino e si trova sul sito dell’azienda e nei negozi fisici e online, anche su Amazon, intorno ai 1300-1400 euro, il che non è affatto male considerando il tipo di prodotto, la sua qualità e che è il più recente top di gamma dell’azienda. La scopa con tubo telescopico, invece, costa 150 euro ed è disponibile all’acquisto nelle stesse modalità e anche su Amazon.

