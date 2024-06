Tramite il programma Google Play Beta, con il quale vengo rilasciati gli aggiornamenti delle app prima della release ufficiale, è stata pubblicato l’aggiornamento 2.24.12.26 di WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica istantanea di Meta sta lavorando allo sviluppo di una funzionalità tramite la quale impostare la foto di copertina degli eventi.

La nuova funzionalità per gli eventi WhatsApp

A inizio maggio WhatsApp ha introdotto la possibilità di creare gli eventi all’interno delle community così da renderle ancora più unite.

Nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp 2.24.12.5 per Android era stata introdotta la funzione per impostare i promemoria degli eventi consentendo agli amministratori delle community di mantenere alta l’attenzione degli utenti impostando notifiche per gli eventi programmati. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo e la nuova beta 2.24.12.26 conferma il lavoro di WhatsApp sulle community.

La nuova release beta, infatti, introduce la funzionalità tramite la quale sarà possibile impostare una foto di copertina per gli eventi. In questo modo i membri di una community avranno una soluzione visiva più accattivante per descrivere e riconoscere i vari eventi facilitandone l’identificazione.

Al momento, infatti, c’è una lista di eventi che può generare confusione e creare dispersione; con le immagini di copertina per i singoli eventi, invece, potrebbe esserci più ordine e una maggiore vivacità capace di favorire la promozione degli eventi.