Dopo essere stata criticata di recente per una controversa politica di riparazione, Google ha deciso di aggiornare le sue regole sui dispositivi Google Pixel inviati con parti non autorizzate, in modo da provare a placare le polemiche.

In particolare, nelle regole relative alla riparazione dei dispositivi Google Pixel era originariamente previsto che i tecnici del colosso di Mountain View non solo non avrebbero riparato i modelli con parti non autorizzate ma non li avrebbero nemmeno restituiti.

Questa regola, introdotta intorno alla metà dello scorso anno, ha rapidamente scatenato le polemiche dei possessori di dispositivi di Google, che si è impegnata a modificarla in tempi rapidi.

Google Pixel e la politica di riparazione

Ebbene, le modifiche promesse sono state apportate e adesso il colosso di Mountain View precisa che nel caso in cui dovesse essere inviato per la riparazione un dispositivo contenente parti non autorizzate da Google, in determinate situazioni (ad esempio per questioni di sicurezza), il fornitore di servizi potrebbe non essere in grado di effettuare la riparazione.

Il colosso di Mountain View aggiunge che il fornitore di servizi restituirà il dispositivo in questione tranne nel caso in cui i requisiti di salute o sicurezza impediscono di farlo. Se il dispositivo non può essere restituito per uno di tali motivi, Google collaborerà con il proprietario nei passaggi successivi.

Nonostante questa modifica, che pare sia stata apportata nelle scorse ore, non viene specificato cosa farà Google con un dispositivo spedito in assistenza con parti non autorizzate ed è probabile che il colosso di Mountain View nella maggior parte dei casi non procederà alla sua riparazione, restituendolo al legittimo proprietario.

In sostanza, qualora non fosse ancora chiaro, è sempre meglio affidarsi ai servizi di assistenza ufficiali e non ricorrere a riparazioni fai-da-te o a servizi terzi se non si vuole correre il rischio di perdere la garanzia fornita dal produttore.