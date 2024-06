Samsung Galaxy S23 è ancora uno smartphone Android perfettamente attuale, soprattutto considerando l’ampio supporto software fornito dal produttore e la recente One UI 6.1, ricca di funzionalità di intelligenza artificiale. Questo significa che l’offerta MediaWorld di cui stiamo per parlarvi risulta davvero intrigante se state cercando un dispositivo compatto e potente: lo smartphone è disponibile sul sito della nota catena con la possibilità di combinare tre iniziative promozionali. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Sconto, cuffie in regalo ed extra valutazione usato: Samsung Galaxy S23 a un prezzo da urlo

Samsung Galaxy S23 è il flagship compatto del produttore sud-coreano del 2023: parliamo di uno smartphone dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e “mosso” dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in promozione).

A livello fotografico non raggiunge il modello Ultra, ma è perfettamente in grado di dire la sua sulla fascia alta con i suoi quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP integrata tramite foro nel display. Non mancano connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria arriva a 3900 mAh e supporta ricarica rapida da 25 W (con cavo), ricarica wireless e ricarica inversa: non una capacità particolarmente generosa, ma ne guadagnano portabilità e maneggevolezza.

Galaxy S23 ha debuttato all’inizio del 2023 con One UI 5.1 e Android 13, ha ricevuto One UI 6.0 e Android 14 già da un po’ e ha accolto da un paio di mesi la One UI 6.1 con le già citate novità Galaxy AI. Secondo le promesse di Samsung, lo smartphone arriverà almeno fino ad Android 17 e riceverà un totale di almeno cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 fa parte degli smartphone Android in offerta con il NO IVA di MediaWorld, in particolare nella variante da 128 GB di memoria: viene proposto a 531,92 euro, ma con la possibilità di sfruttare altre due promozioni. Usufruendo dell’iniziativa SChange di MediaWorld potete portare in negozio uno smartphone (anche non funzionante) per avere una valutazione dell’usato con 100 euro di extra valutazione garantita: questo significa che qualsiasi smartphone accettato permette di avere un minimo di 100 euro di sconto sull’acquisto del nuovo, al quale c’è da aggiungere l’effettiva valutazione dell’usato.

In pratica, potete portarvi a casa Samsung Galaxy S23 128 GB in qualsiasi colorazione a 431,92 euro o meno dando in permuta l’usato. La promozione è valida anche online: non dovete fare altro che selezionare il ritiro in negozio e come modalità di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio“. In più, effettuando l’acquisto entro il 9 giugno 2024 e registrandolo su Samsung Members entro l’8 agosto 2024, potete richiedere gratuitamente le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro (qui per maggiori dettagli). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta da MediaWorld