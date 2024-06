Samsung è consapevole che potrebbe dover affrontare una battaglia legale con Oura quando rilascerà il suo primo anello intelligente.

In quest’ottica il colosso sudcoreano sta affilando le armi in vista di un possibile contenzioso relativo ai brevetti e i documenti legali rivelano quando verrà lanciato l’atteso Samsung Galaxy Ring.

Un rapporto di Bloomberg Law indica che Samsung sta cercando consulenza legale presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in California in preparazione a possibili azioni legali da parte di Oura per presunte violazioni di brevetto.

Nel complesso sembrano esserci cinque brevetti di Oura che potrebbero rappresentare un problema, ma Samsung ritiene che sono relativi a “caratteristiche comuni praticamente a tutti gli anelli intelligenti”.

Secondo quanto riportato Oura è nota per citare in giudizio altri produttori di smart ring quando rilasciano nuovi prodotti, sostenendo che violano alcune proprietà intellettuali dell’azienda.

Sembra che Oura prenda di mira elementi come l’inclusione di batterie negli anelli stessi, un punteggio per indicare come l’utente sta raggiungendo i propri obiettivi di fitness e alcuni sensori di monitoraggio della salute.

Samsung Galaxy Ring verrà lanciato ad agosto, più o meno

La causa con cui Samsung ritiene che il suo prossimo Galaxy Ring non viola i brevetti di Oura ha rivelato anche la data di lancio dell’atteso anello intelligente del colosso sudcoreano.

Dai documenti legali emerge che la produzione del dispositivo indossabile inizierà a metà giugno e che “Samsung venderà Galaxy Ring negli Stati Uniti intorno ad agosto”, ma è probabile che Oura metterà i bastoni tra le ruote a Samsung.