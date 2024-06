Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy A15 e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

Sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, lo smartphone low cost del colosso coreano è in offerta al prezzo di 118 euro con uno sconto ufficiale del 40% sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy A15 è in offerta su Amazon

Il modello in offerta è quello con 4 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e connettività LTE, con Garanzia Italia e nella formula Venduto e spedito da Amazon (ma per la consegna bisognerà avere pazienza per circa un mese), con la possibilità di reso entro 14 giorni dall’acquisto (che può essere effettuato anche a rate con Cofidis).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A15 troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) e luminosità di 800 nit, un processore Mediatek Helio G99 (6nm) e una GPU Mali-G57 MC2.

Passando alla memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM e su 128 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione fino a 1 TB grazie al supporto MicroSD).

Per quanto riguarda il comparto imaging, Samsung Galaxy A15 frontalmente presenta una fotocamera da 13 megapixel (con apertura f/2.0) mentre sulla parte posteriore vi sono un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel (con apertura f/2.2) e un sensore macro da 2 megapixel (con apertura f/2.4).

Tra le altre caratteristiche dello smartphone vi sono una batteria da 5.000 mAh, un ingresso jack audio da 3,5 mm e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla parte laterale.

Potete trovare la scheda tecnica completa qui.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa offerta, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Samsung Galaxy A15 Yellow a 118 euro su Amazon

Se preferite un’altra colorazione, qui trovate un’offerta a 114 euro proposta dal venditore SpeedPerformance.