Samsung Galaxy S20 Fan Edition è fermo ad Android 13 e le patch mensili sono cessate a marzo 2024, tuttavia questo smartphone ancora brillante potrebbe ottenere Android 14 grazie al modding.

LineageOS non ha mai offerto ufficialmente build per Samsung Galaxy S20 FE o S20 FE 5G, ma da oggi è possibile installare le ultime build LineageOS 21 basate su Android 14 su questi smartphone Android piuttosto popolari.

Tuttavia bisogna tenere presente che Samsung ha lanciato due varianti del dispositivo, una con chipset Snapdragon (5G) e una con chipset Exynos (4G).

Dato che il modello 4G non ha il supporto di molti progetti ROM personalizzati per via del chipset Exynos meno potente, è bene procedere con cautela se si desidera eseguire il flash di LineageOS 21 su un’unità con il chip Exynos 990, in quanto potrebbero insorgere molti problemi.

Samsung Galaxy S20 FE può ottenere Android 14 grazie a LineageOS 21

LineageOS 21 offre una serie di miglioramenti e aggiornamenti, tra cui un nuovo flusso di configurazione del dispositivo, un’app calcolatrice migliorata, modifiche alle app predefinite della fotocamera e della galleria, numerose ottimizzazioni dell’interfaccia utente, oltre a miglioramenti di prestazioni e stabilità con l’aggiornamento della piattaforma Android 14.

Il supporto di LineageOS 21 per un dispositivo come Samsung Galaxy S20 FE è un altro grande regalo del team LineageOS, soprattutto perché parliamo di uno smartphone ancora in grado di dire la sua.

Chi fosse interessato a eseguire l’operazione può trovare le guide di installazione e le build appropriate qui, considerando che la pratica del modding non è per tutti e non è esente da rischi.