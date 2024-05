È tutto pronto in casa CUBOT per il lancio di quello che il produttore definisce “meraviglia tecnologica”, un dispositivo dotato di prestazioni al top e di una eleganza senza precedenti, pronto a ridefinire la vera essenza dell’eccellenza nel mercato degli smartphone.

Dietro a questi proclami altisonanti si nasconde CUBOT X90, che si prepara al debutto sui mercati internazionali, in programma per il prossimo 17 giugno. La scheda tecnica è sicuramente interessante e il produttore sembra aver scelto i componenti più azzeccati, senza strafare per riuscire a contenere il prezzo, ma con elementi che rendono questo smartphone sicuramente molto appetibile per chi non vuole spendere cifre esagerate.

Il nuovo smartphone è pronto a stupirvi innanzitutto con il suo look davvero unico. Le due colorazioni, Yadan Black e Yachuan Green, con il loro pattern marmorizzato, fanno di questo telefono un dispositivo pronto a stupire e a distinguersi dalla massa. Difficilmente passerà inosservato, soprattutto se confrontato con altri prodotti troppo standardizzati.

La scheda tecnica non è niente male, a partire dal MediaTek Helio G99 scelto per alimentare questo CUBOT X90. Grazie ai 16 GB di RAM e ai 256 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TGB), le prestazioni saranno sempre all’altezza delle aspettative. E la RAM può arrivare fino a 32 GB utilizzando una parte della memoria interna, così da migliorare ulteriormente le prestazioni.

Il nuovo CUBOT sarà in grado di difendersi egregiamente anche per quanto riguarda il comparto fotografico, grazie a un sensore principale da 100 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare da 16 megapixel e da un macro da 5 megapixel. In questo moto potrete immortalare qualsiasi paesaggio, ma anche dettagli ravvicinati e ritratti.

In attesa del lancio, che come di consueto avverrà su AliExpress, potete sfidare la sorte partecipando al giveaway che mette in palio ben 5 CUBOT X90. Vi basta visitare questa pagina e seguire le istruzioni riportate.

