Nelle scorse settimane si è diffusa l’indiscrezione secondo cui OnePlus non avrebbe in programma di lanciare a breve il successore di OnePlus Open, smartphone che sul mercato potrebbe sbarcare con il nome di OnePlus Open 2 e nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme in tal senso.

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Digital Chat Station su Weibo, infatti, il produttore asiatico avrebbe deciso di posticipare il lancio del suo nuovo smartphone pieghevole all’inizio del prossimo anno.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus Open 2

A dire di Digital Chat Station, il lancio di OnePlus Open 2 dovrebbe aver luogo nel primo trimestre del 2025 e ciò consentirà al produttore di dotare il device di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ossia la prossima generazione delle CPU di punta di Qualcomm (la cui presentazione è in programma per l’autunno).

Sempre secondo il leaker, il team di ingegneri di OnePlus avrebbe lavorato duramente per rendere più leggero il sistema della cerniera che consente al display interno dello smartphone di piegarsi (dovrebbe essere realizzato sempre in vetro ultrapiatto) mentre esternamente dovrebbe essere implementato uno schermo secondario ad alta risoluzione.

Ed ancora, OnePlus Open 2 dovrebbe poter vantare un obiettivo periscopico, unico dettaglio al momento noto su quella che potrebbe essere la configurazione della fotocamera di questo nuovo smartphone pieghevole.

Tanto per farsi un’idea, ecco le principali caratteristiche di OnePlus Open (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

dimensioni: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (da aperto), 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (da chiuso)

peso: 239 grammi (pelle), 245 grammi (vetro)

display principale: Foldable LTPO OLED da 7,82 pollici con risoluzione 2.268 x 2.440 pixel, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.800 nit

display esterno: LTPO OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1.116 x 2.484 pixel

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 AC (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

16 GB (RAM) e 512 GB (archiviazione)

fotocamera posteriore: tripla (48 MP + 48 MP UW + 64 MP tele)

fotocamera anteriore: 20 MP UW (interna) e 32 MP UW (esterna)

lettore delle impronte digitali montato lateralmente

batteria da 4.805 mAh (ricarica rapida cablata a 67 W)

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni su OnePlus Open 2.