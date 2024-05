Redmi Pad Pro è stato lanciato in Italia poche ore fa, e sul sito ufficiale mi.com sono disponibili offerte di lancio piuttosto generose: se state cercando un nuovo tablet Android completo di accessori, allora potrebbe essere la vostra occasione. Scopriamo insieme le proposte di Xiaomi, tra sconti e regali.

Redmi Pad Pro in offerta lancio su mi.com con regali

Redmi Pad Pro è stato presentato sul mercato cinese nel mese di aprile, ma giusto ieri ha fatto il suo debutto in Italia. Si tratta di un tablet con un generoso display 16:10 da 12,1 pollici a risoluzione 2.5K con refresh rate fino a 120 Hz e dotato di un cuore Qualcomm: più precisamente, a muovere il sistema (HyperOS basato su Android 14) ci pensa lo Snapdragon 7s Gen 2, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (a seconda della versione).

Al fianco del tablet, Xiaomi ha previsto una gamma di accessori che potrebbero rivelarsi molto utili per uno sfruttamento completo del dispositivo: tra questi in particolare Redmi Smart Pen, un pennino con 4096 livelli di pressione e batteria da 80 mAh, e Redmi Smart Keyboard, una tastiera compatta perfetta per la produttività.

Redmi Pad Pro è arrivato in Italia nelle colorazioni Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue al prezzo consigliato di 329,90 euro (6-128 GB) o 369,90 euro (8-256 GB), ma sul sito ufficiale mi.com è acquistabile in offerta lancio. La promozione varia in base alla configurazione:

versione 6-128 GB: fino all’11 giugno 2024, viene proposto uno sconto di 50 euro grazie a un coupon (che si aggiunge automaticamente al carrello in fase di acquisto) e comprende in regalo la Redmi Pad Pro Cover (valore di 39,99 euro);

fino all’11 giugno 2024, viene proposto uno grazie a un coupon (che si aggiunge automaticamente al carrello in fase di acquisto) e comprende (valore di 39,99 euro); versione 8-256 GB: fino all’11 giugno 2024, offre in regalo Redmi Smart Pen (valore di 79,99 euro) e Redmi Pad Pro Keyboard (valore di 99,99 euro).

In sostanza, potete scegliere se portarvi a casa Redmi Pad Pro 6-128 GB a 279,90 euro con cover in omaggio, oppure Redmi Pad Pro 8-256 GB a 369,90 euro con pennino e tastiera in regalo. In entrambi i casi potete sfruttare il servizio di permuta dell’usato con uno sconto aggiuntivo di 30 euro (sempre fino all’11 giugno 2024). A voi la scelta: qualunque essa sia, potete seguire il link qui sotto per procedere.

Acquista Redmi Pad Pro in offerta lancio su mi.com