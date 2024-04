Nel novembre dello scorso anno HONOR diede il via ai test per il rilascio dell’ultima versione della propria interfaccia proprietaria MagicOS 8.0 basata su Android 14 attraverso un apposito programma beta, in seguito, a inizio anno, l’azienda ha annunciato ufficialmente la disponibilità di MagicOS 8.0 per il mercato cinese.

Nelle ultime ore, hanno iniziato a diffondersi in rete le testimonianze di diversi utenti sparsi per il mondo che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento in questione sui propri HONOR Magic5 Pro, segno di come l’azienda abbia avviato la distribuzione dell’update a livello globale. Vediamo insieme quali sonno le principali novità della rinnovata interfaccia.

MagicOS 8.0 si fa strada in tutto il mondo, le principali novità

Ogni produttore di smartphone che si rispetti investe diverse risorse nel miglioramento e nell’ottimizzazione dell’esperienza utente, le interfacce proprietarie sviluppate dai vari brand possono fare un’enorme differenza nell’utilizzo di un dispositivo ed è per questo che anche HONOR si è impegnata per portare tutta una serie di novità sui propri dispositivi che beneficeranno dell’ultima MagicOS 8.0.

La rinnovata interfaccia proprietaria dell’azienda si premura di portare agli utenti tutta una serie di funzionalità all’avanguardia, non dimenticandosi di implementare a sua volta, come la concorrenza, anche funzioni mosse dall’intelligenza artificiale; di seguito le principali novità:

Interfaccia utente -> la nuova MagicOS 8.0 porta con sé un design rinnovato in grado di offrire una navigazione più intuitiva e piacevole

-> la nuova MagicOS 8.0 porta con sé un design rinnovato in grado di offrire una navigazione più intuitiva e piacevole Home Screen Avanzata -> la schermata iniziale beneficia di funzioni come Magic Capsule e Quick Services, in grado di migliorare l’accesso alle funzioni utilizzate più di frequente in maniera più semplice e rapida

-> la schermata iniziale beneficia di funzioni come Magic Capsule e Quick Services, in grado di migliorare l’accesso alle funzioni utilizzate più di frequente in maniera più semplice e rapida Editing Multimediale -> MagicOS 8.0 porta sui dispositivi dell’azienda strumenti avanzati per la modifica di foto e video

-> MagicOS 8.0 porta sui dispositivi dell’azienda strumenti avanzati per la modifica di foto e video Migliore durata della batteria -> grazie alla nuova modalità Ultra Power Saving gli utenti possono beneficiare di una maggiore autonomia

-> grazie alla nuova modalità Ultra Power Saving gli utenti possono beneficiare di una maggiore autonomia Maggiore sicurezza -> la nuova interfaccia introduce Parallel Space, una cartella sicura isolata dal resto del dispositivo utile per proteggere dati sensibili, come applicazioni, foto e video

Il changelog che potete vedere qui sopra menziona espressamente l’arrivo di ulteriori aggiornamenti, con i quali l’azienda introdurrà nuove funzionalità, probabilmente legate a MagicLM, il nuovo modello linguistico con sette miliardi di parametri che verrà utilizzato per migliorare le capacità di intelligenza artificiale nel comprendere le intenzioni dell’utente e quindi per fornire la migliore esperienza possibile.

Allo stato attuale l’azienda non ha rilasciato una lista ufficiale di quelli che sono gli smartphone idonei alla ricezione dell’aggiornamento MagicOS 8.0, dobbiamo quindi basarci su precedenti indiscrezioni per avere un’idea più precisa; di seguito vi riportiamo la lista dei dispositivi che potrebbero (l’uso del condizionale è d’obbligo) ricevere l’update in questione nel prossimo futuro: