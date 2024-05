Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o le caratteristiche tecniche ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

E a proposito di update, pare che il prossimo in arrivo per gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23 non miri soltanto ad introdurre le ultime patch di sicurezza ma porti con sé anche delle novità dal punto di vista delle funzioni.

Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23 stanno per aggiornarsi

Almeno di ciò è certo il popolare leaker Tarun Vats, che nelle scorse ore su X ha condiviso alcuni interessanti dettagli su tali aggiornamenti.

A differenza di quanto è avvenuto con gli ultimi due update mensili, che si sono caratterizzati per l’implementazione delle patch di sicurezza più recenti senza apportare ulteriori novità, quello in arrivo il prossimo mese dovrebbe rivelarsi molto più interessante.

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S24, nei server del colosso coreano è già stata caricata la build in fase di test (si passa dalla versione S2AXD5 alla versione U2AXE4), contraddistinta dalla sigla S928BXXU2AXE4 / S928BOXM2AXE4 / S928BXXU2AXE4.

Purtroppo non vi sono dettagli sulle novità che potrebbe portare con sé ma il leaker si augura che possano essere inclusi dei miglioramenti per il comparto fotografico.

Passando alla serie Samsung Galaxy S23, la build in fase di test passa dalla versione S5CXDF alla versione U5CXE1 e il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla S918BXXU5CXE1 / S918BOXM5CXE1 / S918BXXU5CXE1.

Ben più importante (oltre che atteso) potrebbe essere tale ultimo update, soprattutto se si considera che l’interfaccia One UI 6.1 ha portato con sé diversi problemi per i possessori degli smartphone di punta di Samsung lanciati nel 2023.

Ancora un po’ di pazienza e questi due aggiornamenti dovrebbero essere rilasciati per tutti.