Non sarà uno smartphone appena uscito sul mercato, ma grazie al prezzo proposto da Amazon potreste soprassedere: sul noto sito di e-commerce potete trovare Motorola Edge 30 Fusion a meno di metà prezzo approfittando dello sconto a disposizione in queste ore.

Motorola Edge 30 Fusion in offerta a meno di metà prezzo su Amazon

Motorola Edge 30 Fusion fa parte della gamma di fine 2022 della casa alata e alla sua uscita si proponeva nella fascia medio-alta del mercato, a metà tra Motorola Edge 30 Neo e il flagship Motorola Edge 30 Ultra. Lo smartphone ha tra i suoi punti di forza il display 20:9 pOLED curvo da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz, HDR10+, lettore d’impronte integrato e vetro Gorilla Glass 5. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888+ a 5 nm, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico Edge 30 Fusion dispone di un totale di quattro sensori: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare + macro da 13 MP (FoV 120°) e sensore per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente una singola fotocamera Quad Pixel da 32 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro. Lato connettività manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo infatti 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.1. A disposizione anche una certificazione IP52 e speaker stereo con supporto Dolby Atmos. La batteria è da 4610 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 W (con cavo). Qui per le specifiche tecniche complete.

Lo smartphone ha fatto il suo esordio con una My UX basata su Android 12, ma attualmente dispone di Android 13 ed è in lista per l’aggiornamento ad Android 14. Tra le sue funzionalità più interessanti possiamo citare Ready For, utile per connettersi senza fili a schermi più grandi per un’esperienza di gioco superiore, per le videochiamate o anche solo per disporre di un desktop più grande, magari affiancato da una tastiera e un mouse Bluetooth per non avere cavi in giro.

Motorola Edge 30 Fusion ha debuttato al prezzo consigliato di 679,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon a meno di metà prezzo, con uno sconto di quasi il 60%: bastano 299 euro per portarvelo a casa nella colorazione Quartz Black, con consegna rapida e inclusa nel prezzo (venduto e spedito da Amazon).

