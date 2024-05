Movimenti in casa Google anche quest’oggi, con novità in distribuzione o in arrivo su diverse app o servizi: stavolta sono coinvolti Google Home, Google Messaggi, YouTube Music, Google Drive e Google Fogli. Procediamo con ordine e andiamo insieme a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo.

Google Home avrà finalmente un widget degno di questo nome?

Partiamo dall’app Google Home per Android, perché proprio in questo periodo di Google I/O 2024 potremmo avere la possibilità di dare uno sguardo più da vicino al nuovo widget annunciato lo scorso autunno. Durante una delle sessioni dedicate agli sviluppatori, la casa di Mountain View ha parlato anche di widget; secondo quanto riferito, se gli utenti avviano spesso un’app solo per pochi secondi per ottenere uno stato o un’informazione, significa che potrebbero trarre beneficio da un widget.

Tra le novità di Android 15 Beta 2 abbiamo visto un ridisegnamento della sezione dedicata ai widget, che ora fa un lavoro migliore nell’evidenziare quelli di cui potremmo avere bisogno. Con Jetpack-Glance 1.1, Big G sta anche offrendo layout di widget che propongono agli sviluppatori esempi predefiniti da utilizzare, tra testo, griglie e non solo: in una delle slide mostrate, in mezzo a vari widget già disponibili dei servizi Google e di terze parti, è saltato fuori qualcosa di nuovo (via 9to5Google).

Si tratta per l’appunto di un nuovo widget per l’app Google Home, che offre una griglia 3×3 con un aspetto simile a quella della schermata principale dell’app (e del Controllo dispositivo di alcuni smartphone), al cui interno abbiamo i vari dispositivi associati e le relative informazioni, compresi icona del tipo di device, nome e stato (acceso/spento, temperatura e così via).

Sarebbe una bella svolta per l’app Google Home, no? Per il momento non possiamo fornirvi una data per l’uscita di questo nuovo widget, ma speriamo di non dover attendere ancora a lungo. Utilizzereste questo nuovo widget di Google Home per controllare i dispositivi della vostra casa intelligente? Nell’attesa di ulteriori informazioni, potete verificare di avere a bordo la più recente versione dell’app seguendo il badge qui sotto.

Google Messaggi dovrebbe riaccogliere i solleciti

Torniamo a parlare di Google Messaggi, perché ci sono novità riguardanti i “nudges” (“solleciti” in italiano): questi ultimi consentivano di sfruttare dei promemoria di risposte per fare seguito dopo un certo periodo di tempo a un messaggio inviato o ricevuto oppure per avere dei reminder per i vari compleanni dei contatti. A inizio mese la casa di Mountain View li aveva rimossi dall’applicazione, ma a quanto pare l’assenza potrebbe essere solo temporanea.

Sembra infatti che Google stia lavorando alla riprogettazione della schermata di conversazione, e che durante questo processo abbia dovuto rimuovere alcune funzionalità aggiuntive. Ora queste ultime potrebbero lentamente tornare al loro posto, solleciti compresi. A segnalarlo è il solito AssembleDebug, che grazie all’attivazione di un flag di Google Messaggi è stato in grado di recuperare i seguenti screenshot.

Al momento non è chiaro quando questa funzione di sollecito farà il suo ritorno effettivo all’interno di Google Messaggi. Intanto, potete controllare di disporre della versione più recente dell’app seguendo il badge qui in basso.

Google inizia a svecchiare gli screenshot di YouTube Music

YouTube Music si avvicina a una “svolta” sul Google Play Store. L’app musicale è stata lanciata su Android nel lontano 2015, e dal 2018 non vede aggiornamenti degli screenshot sul Google Play Store: l’applicazione che si può vedere nelle immagini dello store di Big G è piuttosto vetusta e non rispecchia l’attuale aspetto e le funzionalità a disposizione.

Fortunatamente, in corrispondenza dell’aggiornamento di YouTube Music che salta dalla versione 6.51 alla 7.01, Google sta iniziando ad aggiornare le schermate. Per il momento, un po’ a sorpresa, il primo store ad accogliere le nuove immagini è quello di Apple, ma siamo sicuri che il Play Store seguirà nel giro di qualche giorno.

I rinnovati screenshot mostrano le attuali funzionalità a disposizione del servizio, e mettono in evidenza la schermata di riproduzione, la creazione di radio, il feed dinamico, le playlist e l’abbonamento a YouTube Premium. Nelle nuove immagini su App Store non troviamo più la vecchia barra di navigazione inferiore, la vecchia schermata di riproduzione e tutto il resto. Insomma, non parliamo di una novità che fa svoltare l’app e il servizio, ma perlomeno gli utenti potranno avere un’idea di come sia davvero l’attuale YouTube Music prima di scaricare l’app.

I nuovi screenshot non hanno ancora fatto capolino sul Google Play Store nel momento in cui stiamo scrivendo, ma potete tenere sotto controllo la situazione seguendo il badge qui sotto.

Miniature rapide in arrivo su Google Drive

La versione web di Google Drive sta implementando un miglioramento che gli utenti dovrebbero apprezzare particolarmente: stiamo parlando della possibilità di visualizzare un’anteprima dei file semplicemente passandoci sopra con il mouse. Fino a questo momento, per visualizzare un’anteprima di immagini o documenti era necessario cliccare col tasto destro e selezionare l’apposita funzione (“Apri con > Anteprima“).

Con la novità in distribuzione, annunciata in queste ore da Google, è possibile visualizzare un’anteprima attraverso una miniatura, molto utile soprattutto per riconoscere le immagini a colpo d’occhio senza doverle aprire una per una; in più, oltre al nome del file, la miniatura mostra se e quando ci sono state le ultime modifiche, e da parte di chi, e permette di aggiungere il file agli “Speciali“. La novità è in distribuzione e sarà disponibile per tutti, compresi gli account Google personali, nel giro di qualche settimana.

Creare tabelle non è mai stato così semplice su Google Fogli

Chiudiamo con una novità interessante e molto attesa per Google Fogli, sempre relativa alla versione web. La casa di Mountain View ha annunciato la possibilità di convertire le celle in tabelle. Bastano un paio di click per selezionare le celle desiderate e creare una tabella con i dati al loro interno, passando dalla sezione “Formato”. Si tratta di una funzione disponibile da parecchio su Microsoft Excel, ma che ora possiamo finalmente utilizzare anche su Fogli di Google.

La nuova funzione permette di creare tabelle in modo estremamente rapido, con filtri e regole di ordinamento, e sarà direttamente Fogli a creare un nome per la stessa e l’intestazione di ogni colonna. Inoltre, Google ha introdotto una nuova opzione di visualizzazione denominata “Create group by view”, che consente agli utenti di raggruppare i dati in base ai filtri delle colonne (ad esempio per priorità), e le tabelle predefinite, che gli utenti possono compilare per le varie attività quotidiane.

Le nuove funzionalità di Google Fogli sono in distribuzione sulla versione web in modo graduale, e potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vederle.