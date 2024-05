L’aggiornamento all’interfaccia One UI 6.1 è stato rilasciato alla fine di marzo per i Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e la serie Galaxy S23 e, a distanza di oltre un mese e mezzo, i possessori di tali device continuano a lamentarsi di un consumo eccessivo della batteria.

Le prime segnalazioni relative al problema a cui facciamo riferimento risalgono ai giorni immediatamente successivi al rilascio di tale update e gli utenti che lo hanno riscontrato sostengono che i rispettivi device si scarichino più rapidamente di quanto avveniva con la precedente versione software.

One UI 6.1 e i problema con la batteria

Sebbene in tanti sperassero che con il passare dei giorni il sistema si potesse “assestare”, tornando ad un’autonomia in linea con quella offerta da One UI 6.0, pare che le cose siano andate diversamente e ad oggi in Rete continuano a susseguirsi le lamentele di chi riscontra un peggioramento della batteria dopo avere effettuato l’aggiornamento a One UI 6.1.

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S23, pare che il peggioramento dell’autonomia sia più contenuto (seppur evidente) e sembra che soltanto il modello Ultra non presenti la problematica.

Diversa, invece, è la situazione relativa ai modelli di punta lanciati nel 2022 e ad alcuni modelli di fascia media, per i quali non vi sono tante segnalazioni di un peggioramento della batteria e anzi pare che l’autonomia sia persino migliorata con One UI 6.1.

Fino a questo momento Samsung non ha riconosciuto in via ufficiale tale problema e, pertanto, non è chiaro se il team di sviluppatori del colosso coreano sia già al lavoro per trovare una soluzione.

In sostanza, chi dovesse riscontrare il peggioramento della batteria non può fare altro che augurarsi che Samsung provveda in tempi rapidi e, nel frattempo, può provare a ricorrere alle classiche soluzioni fai-da-te, come disabilitare le funzionalità ad alto consumo e attivare la modalità di risparmio energetico oppure tentare un ripristino alle impostazioni di fabbrica (dopo aver effettuato un backup dei propri dati).