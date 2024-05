Tra le varie funzioni che i numerosi dispositivi in nostro possesso ci offrono, figurano anche quelle dedicate al monitoraggio della salute e del fitness, Health Connect (Connessione salute per noi) è l’app sviluppata dal colosso di Mountain View e presentata in occasione del Google I/O 2022, il cui scopo è quello di sincronizzare i dati provenienti da più applicazioni per Android dedicate al fitness.

Nel corso del tempo Google ha costantemente migliorato l’app in questione, stringendo partnership con nuove aziende e rendendo il software un’app di sistema; nonostante qualche piccolo incidente di percorso sono molti gli utenti che si affidano alla soluzione proposta dal’azienda. Per questo motivo, in occasione dell’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori il colosso ha annunciato alcune novità in arrivo nel prossimo futuro per Health Connect.

Letture in background e letture della cronologia in arrivo per Health Connect

Health Connect nasce dalla necessità di risolvere un problema, le varie app disponibili nel panorama Android per il monitoraggio di salute e fitness offrono spesso funzionalità differenti che possono non essere disponibili in tutti i software, costringendo gli utenti a districarsi tra varie applicazioni; in più le app archiviano i propri dati in modi diversi perché sono realizzate da sviluppatori diversi, a causa di questo comportamento non è semplice condividere i dati tra le varie app in uso, poiché ogni sviluppatore dovrebbe scrivere codice per convertire i dati di altre app in dati che la propria app può riconoscere.

Google ha dunque pensato di risolvere questo problema definendo il proprio modo di archiviare i dati sanitari con Health Connect, in modo che gli sviluppatori debbano semplicemente inserire nelle proprie app del codice per supportare solo il servizio in questione, e non tutti gli altri software simili. Considerando l’utilità del servizio e il suo apprezzamento da parte degli utenti, Google ha come detto annunciato alcune novità in arrivo nel prossimo futuro.

In primo luogo Big G ha annunciato che Health Connect riceverà presto il supporto per le letture della cronologia, finora infatti l’applicazione poteva leggere solo i dati degli ultimi 30 giorni forniti da altre app, caratteristica che rendeva impossibile migrare facilmente l’intera cronologia dei dati sanitari da un’app all’altra; fortunatamente nel prossimo futuro non sarà più così.

Un altro miglioramento in arrivo per il servizio offerto da Google è la possibilità per le app di eseguire letture in background, le app di terze parti potranno quindi leggere i dati da Health Connect mentre sono in background; non sarà quindi più necessario per questi software operare in primo piano (comportamento che richiede la visualizzazione di una notifica persistente) o attendere che l’utente le apra prima di potersi sincronizzare con Health Connect.

Per rendere possibili le novità appena elencate, Health Connect introduce due nuove autorizzazioni di runtime, una per le letture in background e una per le letture della cronologia; l’utente interessato a fruire delle novità dovrà necessariamente concedere la propria approvazione, che rimane come sempre revocabile in qualsiasi momento dalle Impostazioni dell’app. Nonostante Google non abbia fornito una data precisa, sappiamo che quanto sopra esposto dovrebbe diventare disponibile entro la fine dell’anno, magari implementato nella prossima release del robottino.