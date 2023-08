Torniamo ad occuparci di Health Connect, la soluzione studiata da Google per rendere più semplice agli utenti Android la condivisione dei dati relativi al fitness e alle altre metriche di salute con le migliori app del settore disponibili per il suo sistema operativo mobile.

L’applicazione Health Connect è stata lanciata nel novembre dello scorso anno e, sebbene sia stata aggiornata più volte, ancora non è all’altezza dell’app Salute di iPhone.

Un’importante novità per Health Connect

Per migliorare l’esperienza offerta, il team di sviluppatori di Google ha deciso di integrare Health Connect direttamente in Android 14 e, ora che il nuovo sistema operativo mobile è quasi pronto per il rilascio a livello globale, ha dato il via alla migrazione di questo servizio dalla build del Google Play Store alla versione di sistema.

All’apertura di Health Connect, gli utenti Google Pixel che hanno installato la beta 5.1 di Android 14 segnalano di aver visto un banner con il quale vengono informati che l’app è ora accessibile dal menu delle impostazioni, con l’invito a disinstallare la versione del Google Play Store dai loro device.

Pare che questa migrazione da parte di Google abbia interrotto la sincronizzazione di Health Connect per alcune app di fitness, come ad esempio per Whoop e Withings, che mostreranno un apposito avviso per informare gli utenti che il servizio è in fase di integrazione con il sistema Android e che, pertanto, è necessario procedere ad un aggiornamento per continuare a sincronizzare i dati.

Health Connect funziona già con diverse applicazioni molto popolari, come ad esempio Fitbit, Samsung Health e Google Fit. L’integrazione del servizio di Google come modulo Project Mainline in Android 14 contribuirà ulteriormente ad aumentare l’adozione di questo servizio da parte sia degli utenti che degli sviluppatori.

