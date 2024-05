Manca solo qualche giorno alla presentazione ufficiale di POCO F6 e POCO F6 Pro, ma quest’oggi possiamo scoprire qualche ulteriore anticipazione per ingannare l’attesa. Le informazioni arrivano dallo stesso produttore, che ha pubblicato qualche immagine teaser con la data di lancio, e sono accompagnate dal presunto prezzo di POCO F6 Pro trapelato su Amazon.

POCO F6 e POCO F6 Pro in arrivo: manca poco alla presentazione

POCO F6 e POCO F6 Pro saranno presentati il prossimo 23 maggio 2024 attraverso un evento speciale che si terrà a Dubai a partire dalle ore 13:00. In queste ore il produttore cinese ha svelato tramite i social parte del design dei due smartphone Android in arrivo. POCO F6 offre un triplo modulo fotografico, anche se il terzo (il più piccolo) potrebbe ospitare semplicemente un flash LED: la fotocamera principale sarà da 50 MP e potrà contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e al suo fianco dovrebbe trovarsi una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP.

L’immagine parla di “Performance flagship benchmark“, e dai rumor pare che POCO F6 arriverà con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna.

POCO F6 Pro differisce parecchio dal fratello per quanto riguarda il design: l’immagine teaser pubblicata in queste ore mostra un modulo fotografico completamente diverso, con quattro componenti (tre fotocamere e flash LED) disposti a formare un quadrato all’interno di una sezione di forma rettangolare. Anche qui possiamo vedere la scritta 50 MP OIS, che anticipa che la fotocamera principale potrà contare sulla stabilizzazione ottica. Il tutto ci ricorda molto Redmi K70, con un POCO F6 Pro che potrebbe costituire la versione globale di quest’ultimo.

In tal caso, il resto della scheda tecnica dello smartphone potrebbe includere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, display OLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz e lettore d’impronte integrato, fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, fotocamera macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 120 W.

Capitolo prezzi: per il momento è trapelato un listino Amazon per POCO F6 Pro in versione da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, che presumiamo essere la variante “top” per l’Europa. La cifra è di 619,90 euro, ma siamo sicuri che avremo varianti meno costose. La colorazione mostrata è quella bianca, e nelle informazioni in basso possiamo trovare conferme sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, di uno schermo AMOLED WQHD+ con refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 4000 nit, e di una batteria da 5000 mAh con ricarica HyperCharge da 120 W.

Sappiamo già che Xiaomi proporrà un’offerta esclusiva per permutare il vecchio smartphone con un’extra valutazione fino a 40 euro, un coupon fino a 35 euro per il primo acquisto e uno da 20 euro dedicato agli studenti. Per ulteriori dettagli continuate a seguirci: prima dell’evento del 23 maggio potrebbero spuntare altre anticipazioni.