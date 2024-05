Si vocifera da ormai un anno di uno smartphone Vivo con teleobiettivo da 200 MP e ora è finalmente realtà in quanto l’azienda ha lanciato Vivo X100 Ultra.

Il nuovo smartphone vanta un teleobiettivo da 200 MP 3,7x (f/2,67, 1/1,4 pollici, HP9) e il produttore ritiene che possa offrire una buona qualità dell’immagine con ingrandimenti fino a 20x, grazie anche alla stabilizzazione “CIPA 4.5”.

Vivo X100 Ultra integra anche la funzionalità appositamente progettata per i concerti che offre un output migliorato da 10x a 30x, una migliore qualità video tramite il chip di imaging V3+ e un audio migliorato, tuttavia non è chiaro se si tratta di una modalità specifica o se si attiva automaticamente come l’opzione Telephoto Sunshot di Vivo X100 Pro. Il teleobiettivo supporta anche la modalità macro fino a 20x e i ritratti a risoluzione più elevata.

Vivo X100 Ultra è ufficiale con un ottimo comparto fotografico

Anche se il punto forte è il teleobiettivo, il nuovo smartphone Vivo è dotato anche di una fotocamera principale da 50 MP LYT-900 da un pollice con stabilizzazione migliorata rispetto ai modelli precedenti e di un obiettivo ultrawide LYT-600 da 50 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 50 MP. Tutti e tre gli obiettivi posteriori sono dotati della tecnologia ZEISS T* che riduce l’abbagliamento.

Altre caratteristiche rilevanti della fotocamera di Vivo X100 Ultra includono video con ritratto cinematografico 4K, video slow motion 4K/120 FPS, video Dolby Vision 4K/60 FPS, un nuovo profilo colore monocromatico, acquisizione di foto e video 3D e miglioramento degli scatti subacquei, oltre oltre alla possibilità di effettuare riprese subacquee fino a 40 metri di profondità con l’aiuto di una custodia subacquea di terze parti.

Vivo X100 Ultra è animato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 e offre uno schermo OLED da 6,78 pollici QHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, inoltre è alimentato da una batteria da 5.500 mAh con supporto per la ricarica cablata da 80 W e la ricarica wireless da 30 W.

Il dispositivo integra anche un sensore di impronte digitali in-display a ultrasuoni Goodix e supporta i dispositivi Mac, inclusi trasferimenti di foto e documenti, inoltre vanta una modalità Wi-Fi a lungo raggio che apparentemente è in grado di mantenere connessioni stabili fino a 150 metri di distanza.

Disponibilità e prezzi di Vivo X100 Ultra

Vivo X100 Ultra debutta in Cina al prezzo di 6.499 yuan (circa 848 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre il modello con 16GB e 512 GB costa 7.299 yuan (circa 952 euro). Il modello con 16 GB e 1 TB costa 7.999 (circa 1.044 euro), ma al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale disponibilità globale del prodotto.