WhatsApp sta lanciando un editor riprogettato per gli utenti dell’app Android. L’interfaccia rinnovata ha l’obiettivo di migliorare l’interazione con gli strumenti di disegno, rendendo più semplice e intuitiva la modifica di immagini e video.

Alcuni beta tester ora possono testare l’integrazione di una barra inferiore per gli strumenti pennello e colore nella schermata dell’editor di disegno.

WhatsApp ottimizzerà la modifica di immagini e video sui display più grandi

Negli aggiornamenti precedenti la barra dei colori era posizionata nella parte superiore dello schermo, ma accedervi poteva risultare scomodo sui dispositivi con schermi più grandi. Riposizionando questo strumento nella parte inferiore dello schermo WhatsApp rende più comoda l’esperienza di modifica.

WhatsApp ha migliorato anche la selezione dei colori offrendo la possibilità di scegliere da una tavolozza di 24 colori predefiniti, semplificando la navigazione anche in questa sezione, inoltre gli utenti ora possono regolare la grandezza del carattere scorrendo la barra della dimensione invece di affidarsi ai gesti.

Queste novità sono attualmente in fase di sviluppo nelle ultime versioni beta per Android e saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app. Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.