Pur essendo uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione nella realizzazione di una postazione da lavoro domestica, l’ergonomia viene troppo spesso sottovalutata. È facile pensare che passare 8-10 ore al giorno seduti alla propria scrivania sia una cosa poco faticosa, ma chi lo ha provato di persona sa quanto sia invece affaticante, soprattutto per la schiena. La prima soluzione che solitamente viene presa in considerazione è l’acquisto di una sedia ergonomia (qui trovate la nostra guida alle migliori sedie presenti sul mercato) ma in realtà anche la scelta della scrivania ricopre un ruolo fondamentale in questo senso.

Passare molto tempo seduti obbliga a mantenere determinate posizioni, più o meno comode, e spesso costringe a prendersi qualche pausa per camminare e sgranchirsi le gambe. Eppure il mercato offre soluzioni molto valide che permettono di cambiare frequentemente posizione senza per questo doversi fermare e ridurre in qualche modo la produttività. FlexiSpot è un’azienda che punta moltissimo sulle scrivanie ad altezza regolabile e in occasione della FlexiSpot Brand Day Sale ci ricorda i vantaggi delle proprie soluzione.

Il focus in particolare è su FlexiSpot E7 Pro (qui trovate la nostra recensione completa), una scrivania pronta a cambiare radicalmente il modo in cui lavorate. Si tratta infatti di una scrivania dotata di due motori, che consentono di variare l’altezza del piano di lavoro semplicemente sfiorando un tasto, così da poter lavorare seduti o in piedi, per scaricare il peso dalla colonna vertebrale alle gambe e viceversa.

La flessibilità di FlexiSpot E7 Pro

FlexiSpot E7 Pro è la soluzione ideale per chi cerca una scrivania la cui altezza possa essere regolata, così da poter cambiare spesso la propria posizione di lavoro. Il design completamente opaco, in particolare quello della struttura metallica che sorregge il ripiano, conferisce un aspetto minimalista ma allo stesso tempo pratico e funzionale. Grazie alla presenza di due diversi motori, uno per gamba, E7 Pro offre una stabilità senza precedenti e può sorreggere carichi fino a 160 Kg.

Passare da una posizione all’altra è rapido, vista la velocità di spostamento di 40 millimetri al secondo, con una rumorosità inferiore ai 50 dB che riduce le distrazioni sul posto di lavoro e non darà fastidio a eventuali colleghi. Il pannello di controllo, che può essere posizionato indifferentemente sul lato destro o su quello sinistro, ha un design ispirato a Darth Vader, con uno schermo LED digitale luminoso e sette pulsanti a sfioramento, che permettono di regolare l’altezza e accedere a quattro misure personalizzate. È inoltre possibile attivare il blocco bambini, così da evitare spostamenti dovuti a tocchi accidentali. Da segnalare inoltre la presenza, sul lato destro del controller, di una porta USB, che potete utilizzare per ricaricare lo smartphone o il tablet.

Il designa forma di “C” delle gambe lascia maggiore spazio sotto la scrivania rendendo più agevole l’installazione in spazi stretti e consentendo un accesso ancora più facile. Tutti i cavi di alimentazione sono nascosti all’interno della struttura, con una copertura magnetica che rende semplice l’accesso ma tiene tutto in ordine. E per evitare grovigli di cavi è sufficiente installare l’apposito supporto nella parte inferiore della scrivania, scegliendo la posizione più comoda e congrua con la propria installazione.

L’utente può scegliere fra 15 diverse colorazioni per il piano di lavoro, ognuno dei quali è disponibile in diverse misure, così da adattarsi al meglio alle necessità individuali del singolo utente. Sono diversi i materiali e le colorazioni, dal chiarissimo bambù ai più scuri ebano e palissandro, passando per bianchi, grigi e legni di diverse tonalità così da abbinarle senza problemi al resto dell’arredamento. Non mancano infine gli accessori opzionali, come multiprese, passacavi, supporto per computer e monitor, pannelli portaoggetti e cassettiere, così da creare la perfetta postazione da lavoro (ma anche da gioco) per chiunque.

Perché scegliere una scrivania ad altezza regolabile

Poter regolare l’altezza del piano di lavoro della scrivania apre le porte a un nuovo modo di lavorare. Immaginate di essere seduti da qualche ora impegnati nella lettura di lunghissimi report e di iniziare ad avvertire un fastidio alla parte bassa del corpo e di sentire la necessità di sgranchirvi le gambe con una camminata. Abbandonare il posto di lavoro significherebbe magari dover fare degli straordinari per recuperare il tempo perso, ma con una soluzione come FlexiSpot E7 Pro diventa tutto più semplice. Vi basta alzare al massimo il piano (è possibile raggiungere i 128,5 centimetri), infilare un tapis roulant sotto la scrivania, accenderlo e iniziare a camminare, restando comunque davanti alla vostra postazione con la possibilità di essere in movimento ma con tutto il necessario sempre a portata di mano. Qui sotto vedete un chiaro esempio, grazie allo spot preparato proprio da FlexiSpot in occasione del lancio della scrivania.

A volte invece è sufficiente poter cambiare la posizione per qualche minuto, alzandosi in piedi. Immaginate di ricevere una telefonata, situazione che vi permette di alzarvi per fare due passi, ma di dover controllare alcuni dati sullo schermo. Con una scrivania tradizionale dovreste chinarvi e molto probabilmente sedervi, mentre con la soluzione di FlexiSpot potete farlo anche in piedi, premendo un tasto che in pochi secondi porta il piano di lavoro alla giusta altezza, così da avere il monitor a portata di occhi senza doversi abbassare.

Gli utenti che hanno scelto un prodotto FlexiSpot confermano i benefici per la salute di una scelta simile. Poter lavorare in piedi, alternando regolarmente questa posizione con quella seduta, porta degli indubbi benefici al corpo, in particolare alla parte bassa della schiena che si trova a dover sorreggere il peso del corpo affaticandosi a lungo andare. Ne trae beneficio anche la circolazione negli arti inferiori, ancora di più se utilizzate un tapis roulant per muovervi mentre lavorate, soprattutto se passate molto tempo a leggere report o a guardare video.

Una scrivania come FlexiSpot E7 Pro, soprattutto se abbinata a una sedia ergonomica, consente di rendere ancora più flessibile la postazione da lavoro/divertimento, visto che può essere adattata a persone con statura differente. E anche se si tratta di un uso esclusivo, è comodo poter alzare o abbassare il piano di qualche centimetro, magari per poter assumere una diversa postura sulla sedia, reclinando lo schienale o variando l’altezza della seduta, così da alleviare la pressione sulla parte inferiore delle cosce o nella zona lombare.

La promozione di FlexiSpot

A partire da martedì 13 maggio e fino a sabato 17 maggio, FlexiSpot ha organizzato la Brand Day Sale, una vendita promozionale che vede il modello E7 Pro tra i protagonisti assoluti. In particolare potete risparmiare fino al 50% sul prezzo di acquisto, un’occasione irripetibile che vi permetterà di cambiare in modo permanente il vostro modo di lavorare, pensando anche alla salute.

