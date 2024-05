Nel corso della giornata di oggi Samsung ha finalmente pubblicato un nuovo aggiornamento per Samsung Internet, il suo browser web disponibile rispettivamente per smartphone e tablet della linea Galaxy, che arriva così alla versione 25.0.1.3.

Nel changelog rilasciato dalla compagnia coreana viene specificato che l’aggiornamento dell’applicazione mira a risolvere diversi bug che si erano verificati nelle precedenti versioni, migliorando in particolare la stabilità generale dell’applicazione senza apportare modifiche significative ed evidenti all’aspetto generale, che si mantiene praticamente inalterato da diversi mesi a questa parte.

Sono ancora diverse le migliorie da apportare in futuro: diversi utenti di Reddit hanno infatti recentemente segnalato l’incompatibilità del browser di Samsung con Bitwarden, uno dei client maggiormente utilizzati per la gestione delle password, anche se siamo più che certi che Samsung risolverà tale problematica con le prossime versioni.

Come aggiornare Samsung Internet

Aggiornare Samsung Internet all’ultima versione è molto semplice e alla portata di tutti: è sufficiente in questo caso cliccare sul Galaxy Store, per poi recarsi alla voce “Menu“, finendo su “Aggiornamenti“, così da aggiornare tutte le applicazioni della linea Galaxy.

Al momento Samsung ha cominciato gradualmente la distribuzione dell’aggiornamento di Samsung Internet su specifici territori, non risultando ancora disponibile in alcune regioni, come ad esempio in India, dove l’aggiornamento arriverà verosimilmente nei prossimi giorni.

Per chi fosse interessato, da un po’ di mesi a questa parte Samsung Internet è disponibile non solo su smartphone Galaxy, ma anche in versione Desktop: a partire da marzo, infatti, è possibile utilizzare Samsung Internet anche su PC con sistema operativo Windows, scaricando il relativo client dal Microsoft Store.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti delle app della linea Galaxy da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.