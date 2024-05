Nelle scorse ore è arrivata la conferma che il lancio dell’attesa rete Google Trova il mio dispositivo a livello globale è oramai imminente: il colosso di Mountain View, infatti, ha iniziato ad informare gli utenti Android negli Stati Uniti e in Canada che il servizio è disponibile in questi due Paesi.

Risale all’inizio di aprile l’avvio del rilascio di Google Trova il mio dispositivo in Canada e Stati Uniti e con un’email nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha fornito agli utenti una sorta di presentazione ufficiale del servizio.

Google lancia Trova il mio dispositivo in due Paesi

Nell’informare gli utenti che presto i loro device Android entreranno a fare parte della nuova rete Google Trova il mio dispositivo, il colosso statunitense precisa che sarà possibile trovare anche degli accessori Fast Pair compatibili quando sono disconnessi dal device (come gli auricolari, le cuffie e i tracker, che possono essere attaccati a biciclette, portafogli, chiavi e altri oggetti importanti).

Google spiega che il suo servizio prevede che i dispositivi nella rete usino il Bluetooth per cercare oggetti nelle vicinanze e se altri device rilevano quelli cercati da un determinato utente, invieranno in modo sicuro le posizioni in cui sono stati rilevati, così da aiutarlo a ritrovarli.

Il colosso statunitense inoltre ricorda che le posizioni dei vari dispositivi verranno crittografate utilizzando il PIN, la sequenza o la password e potranno essere visualizzate solo dal proprietario e dalle persone con cui condivide i suoi dispositivi nella rete Google ​​Trova il mio dispositivo.

Nella pagina dedicata al supporto Google precisa che il servizio è abilitato di default ma gli utenti avranno quattro opzioni:

OFF – Se preferisci non partecipare alla rete di Trova il mio dispositivo o non avere la possibilità di trovare i tuoi dispositivi quando sono offline archiviando le posizioni recenti criptate su Google, puoi scegliere di disattivare completamente queste funzionalità di ricerca offline. Anche se disattivi la ricerca offline, puoi comunque utilizzare Trova il mio dispositivo per localizzare, proteggere e resettare il tuo dispositivo o qualsiasi accessorio per l’accoppiamento rapido connesso quando è online. Se non vuoi utilizzare Trova il mio dispositivo, puoi andare a Impostazioni Google Tutti i servizi (se esistono schede) Trova il mio dispositivo Verifica che l’opzione “Usa Trova il mio dispositivo” sia disattivata per disattivare la funzionalità.

SENZA RETE – Se preferisci non partecipare alla rete di Trova il mio dispositivo, puoi comunque trovare alcuni dispositivi quando sono offline, inclusi il tuo dispositivo Android e gli accessori ad accoppiamento rapido connessi come gli auricolari, archiviando le posizioni recenti criptate su Google. Con questa opzione non puoi usare i tracker per trovare oggetti come portafoglio, chiavi o biciclette e non puoi fare affidamento sulla rete più ampia di dispositivi Android per trovarli. Tuttavia, il tuo dispositivo Android invia periodicamente a Trova il mio dispositivo la sua posizione criptata e quella dei relativi accessori connessi. Viene archiviata solo la posizione criptata più recente del tuo dispositivo o accessorio.

CON LA RETE SOLTANTO IN ZONE CON ELEVATO VOLUME DI UTILIZZO – Per impostazione predefinita, il tuo dispositivo Android aiuta le altre persone a trovare i propri dispositivi nelle zone con più elevato volume di utilizzo. Inoltre, ricevi assistenza per trovare i tuoi dispositivi nelle zone con più elevato volume di utilizzo. Quando il proprietario di un dispositivo smarrito ne richiede la posizione, per impostazione predefinita la rete di Trova il mio dispositivo aggrega la posizione inviata dal tuo dispositivo con le posizioni inviate da diversi altri dispositivi Android che hanno rilevato lo stesso dispositivo smarrito.

CON LA RETE IN TUTTE LE ZONE – Se vuoi che la rete di Trova il mio dispositivo ti aiuti a trovare i dispositivi smarriti nelle zone con più basso volume di utilizzo, puoi attivare la condivisione dei dati sulla posizione tramite la rete per aiutare gli altri a trovare i dispositivi smarriti anche quando il tuo dispositivo è l'unico che ha rilevato e condiviso una posizione per il dispositivo. Gli utenti che attivano questa opzione si aiutano a vicenda a trovare i dispositivi sia in zone con volume di utilizzo più elevato che in quelle con volume più basso. Questa opzione potrebbe aiutarti a trovare più velocemente i tuoi dispositivi smarriti.

In attesa che la nuova rete arrivi anche in Italia, potete scaricare l’applicazione dal Google Play Store sfruttando il seguente badge: