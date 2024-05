Il mercato degli smartphone di fascia media si prepara ad accogliere alcune interessanti novità nelle prossime settimane. Secondo recenti indiscrezioni, due dei principali produttori cinesi, OPPO e HONOR, sarebbero infatti pronti a svelare i loro nuovi dispositivi di questa categoria entro la fine del mese.

OPPO Reno 12 sarà una serie di fascia media con specifiche interessanti

Stando a quanto riportato da alcune fonti vicine all’azienda, OPPO sarebbe al lavoro sulla nuova serie Reno 12 (che andrà a sostituire i Reno 11, la cui versione standard è presente nell’immagine di copertina), composta da due modelli: Reno 12 e Reno 12 Pro. Tutti e due gli smartphone dovrebbero posizionarsi nella fascia media del mercato e dovrebbero offrire, con le dovute differenze del caso, specifiche tecniche di tutto rispetto.

I due smartphone della serie OPPO Reno 12 dovrebbero essere alimentati rispettivamente dai chipset MediaTek Dimensity 8300 e Dimensity 9200 Plus. Il modello base, Reno 12, potrebbe avere un display FHD+, mentre la variante Pro potrebbe optare per un pannello 1.5K. Entrambi i modelli dovrebbero presentare una scocca in vetro con curvatura sui quattro lati e un frame laterale in plastica.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x. Sia il Reno 12 che il Reno 12 Pro dovrebbero essere dotati di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a ben 80 W.

HONOR 200 saranno due nuovi smartphone 5G con chipset di fascia alta

Anche HONOR sembra essere pronta a lanciare un nuovo smartphone che, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, dovrebbe chiamarsi HONOR 200. Andrà a completare la famiglia, che al momento include solamente HONOR 200 Lite, lanciato in madrepatria insieme al tablet Pad 9 Pro.

Poche le informazioni trapelate finora su questo dispositivo, ma si sa che sarà uno smartphone 5G e che verrà lanciato sul mercato cinese entro la fine di maggio.

Non si conoscono ancora le specifiche tecniche del dispositivo, ma è molto probabile che l’azienda punti a posizionarlo nella fascia media del mercato, andando a competere proprio con i nuovi Oppo Reno 12.

In base alle informazioni trapelate nelle scorse settimane, possiamo azzardare alcune ipotesi sulle caratteristiche degli smartphone della serie HONOR 200, che dovrebbe includere i modelli HONOR 200 e HONOR 200 Pro (oltre al già citato HONOR 200 Lite).

Secondo queste indiscrezioni, infatti, è molto probabile che entrambi i dispositivi saranno equipaggiati con alcuni dei migliori chipset attualmente disponibili sul mercato. Le indiscrezioni suggeriscono che la versione “normale” sarà equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, mentre la variante Pro potrebbe spingersi fino al più potente Snapdragon 8 Gen 3, sempre di casa Qualcomm.

La certificazione 3C ottenuta in Cina in queste settimane confermerebbe la presenza della ricarica ultra-rapida a 100 W per questa serie, quantomeno per il mercato cinese; per il nostro mercato, invece, siamo costretti ad attendere un altro po’ di tempo per avere informazioni più precise a tal proposito.

Il lancio dei nuovi dispositivi di OPPO e HONOR è ormai alle porte

Secondo quanto rivelato da un leaker sul noto social network orientale Weibo, il lancio in Cina delle due nuove serie sarebbe previsto per la seconda metà di questo mese, con i Reno 12 di OPPO in arrivo per primi, seguiti a stretto giro (meno di una settimana) dagli HONOR 200.

Per quanto riguarda il mercato italiano, al momento non ci sono notizie certe, ma considerando che in passato OPPO ha portato la serie Reno anche in Italia, è probabile che dopo il debutto in Cina i Reno 12 arriveranno anche nel nostro continente.

Con il passare dei giorni, siamo certi che emergeranno ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e la data di lancio di OPPO Reno 12 e HONOR 200. Per ora, i due produttori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Non resta che attendere maggiori informazioni per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate e per avere un quadro più completo delle caratteristiche di questi nuovi smartphone.