Google ha iniziato a migliorare l’esperienza Android sui dispositivi con display più grandi nel 2022 quando lanciò Android 12L.

Anche l’ultima versione Android 14 ha introdotto miglioramenti per dispositivi come i tablet, aggiungendo funzionalità come una barra delle applicazioni migliorata e la possibilità di forzare le app ad adottare proporzioni specifiche, tuttavia la versione iniziale di Android 14 ha introdotto una novità che finora è passata inosservata.

Android 14 ha migliorato il multitasking sui dispositivi con schermi grandi

L’esperienza multitasking su Android 13 non era delle migliori, in quanto premendo Alt+Tab su una tastiera Bluetooth o USB collegata a un tablet Android o un altro dispositivo a schermo grande si apriva semplicemente la classica schermata dei recenti.

Su Android 14, premendo Alt+Tab su una tastiera fisica collegata a un tablet o altro dispositivo a schermo grande, in alto appare in sovrimpressione un carosello orizzontale che mostra un massimo di sei app che è possibile scorrere premendo il tasto Tab mentre si mantiene premuto Alt.

L’app attualmente selezionata è evidenziata con un contorno grigio attorno alla sua anteprima, inoltre è possibile passare rapidamente all’ultima app utilizzata premendo e rilasciando rapidamente Alt+Tab.

Continuando a premere Tab, mentre si tiene premuto Alt, fino a raggiungere la scheda “mostra X altre app” alla fine del carosello è possibile visualizzare la schermata completa dei recenti rilasciando Tab. Ecco la funzionalità in azione.

Il fatto che questa novità si sfuggita praticamente a tutti fino a oggi suggerisce che non ci sono molti utenti che usano una tastiera fisica con Google Pixel Tablet, ma questo potrebbe cambiare presto dal momento che si vocifera che Google stia rilanciando un Pixel Tablet insieme a una nuova penna e un accessorio per tastiera.