È passato solo qualche mese dalla presentazione ufficiale dell’ultimo flagship di OnePlus in Cina, OnePlus 12 ha infatti debuttato nel mese di dicembre dello scorso anno per approdare poco dopo anche nel Bel Paese; nonostante dunque sia passato poco tempo, l’attenzione degli appassionati del brand è, come spesso accade, già rivolta al suo successore.

Già nel mese di febbraio infatti hanno iniziato a circolare sul web le prime indiscrezioni sul futuro OnePlus 13, le voci sono continuate anche più di recente e oggi, vediamo insieme qualche ulteriore possibile dettaglio; nello specifico le precedenti indiscrezioni parlavano di un design completamente rivoluzionato rispetto al passato, circostanza sostenuta da alcuni e smentita da altri. Diamo un’occhiata insieme.

OnePlus 13 potrebbe mantenere lo stesso design del predecessore per il modulo fotografico, o forse no

Come anticipato in apertura, abbiamo già avuto modo di vedere come secondo alcuni OnePlus abbia intenzione di stravolgere il design del prossimo modello di punta, soprattutto per quel che concerne l’aspetto del modulo posteriore che ospiterà le fotocamere.

Anche nelle ultime ore, sul social network cinese weibo, c’è chi ha addirittura azzardato la pubblicazione di un render che potete vedere poco sotto: secondo il leaker Fixed Focus Digital il modulo fotografico posteriore avrà un aspetto rettangolare, in stile OnePlus 10 Pro per intenderci, abbandonando l’isola circolare vista sull’ultimo modello dell’azienda.

Tuttavia, nonostante alcuni propendano per un possibile cambiamento di questo tipo, c’è anche chi smentisce categoricamente l’indiscrezione; Yogesh Brar ha infatti pubblicato un post su X (ex Twitter) con il quale dice la sua sulla vicenda: secondo Brar OnePlus 13 avrà un modulo posteriore di forma circolare dove saranno ospitate le fotocamere, qualcosa di simile a quanto già visto con Oppo Find X7.

Nonostante la smentita riguardo al design posteriore dello smartphone, Brar “conferma” altri due aspetti già trapelati in precedenza, in primo riguarda il display che sarà “quad micro curvo” (lo schermo dovrebbe curvarsi leggermente su tutti e quattro i lati, così da aumentare la maneggevolezza e migliorare l’aspetto generale), mentre il secondo riguarda il presunto processore che verrà utilizzato per OnePlus 13, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 4 che, come abbiamo già visto, dovrebbe essere presentato nell’ultimo trimestre dell’anno in corso e offrire prestazioni davvero interessanti grazie a una frequenza di clock di 4 GHz e ai nuovi core ad alte prestazioni.

Per le restanti specifiche tecniche non ci sono ulteriori novità per il momento e fanno dunque fede le precedenti indiscrezioni, OnePlus 13 dovrebbe mantenere la stessa batteria da 5.400 mAh del suo predecessore e una velocità di ricarica di 100 W; mentre per quel che concerne il display questo dovrebbe essere un OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 2K e potrebbe vantare anche un sensore integrato sotto lo schermo per il riconoscimento delle impronte digitali.

Considerando il breve lasso di tempo trascorso dall’uscita del predecessore, nonché l’intenzione dell’azienda di utilizzare il prossimo chipset di punta di Qualcomm, è lecito presumere che OnePlus 13 faccia il suo debutto verso la fine dell’anno, motivo per cui c’è ancora diverso tempo affinché trapelino tutta una serie di informazioni più precise.

In copertina OnePlus 12