Ad ottobre Qualcomm dovrebbe presentare l’attesa nuova CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e tra i primi smartphone che potranno fare affidamento su tale processore vi è anche OnePlus 13.

Nelle scorse ore del nuovo telefono di OnePlus si è occupato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo ha provato ad anticipare alcune di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo per il momento, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni sulle novità di OnePlus 13

A dire del leaker, il nuovo smartphone di punta del produttore cinese potrà contare su un display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 2K, un design curvato e, probabilmente, un sensore integrato sotto lo schermo per il riconoscimento delle impronte digitali (pare che OnePlus al momento stia testando un nuovo sensore a ultrasuoni ma non è certo che riesca a fare in tempo per implementarlo in tale device).

Ed ancora, OnePlus 13 dovrebbe essere dotato di un sistema di fotocamere con multifocale e, come il modello di precedente generazione, dovrebbe poter contare su un teleobiettivo periscopico per garantire agli utenti un livello di zoom più elevato.

Nelle scorse settimane in Rete si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui il produttore cinese avrebbe deciso di rivoluzionare il design di OnePlus 13 rispetto al suo predecessore e anche da Digital Chat Station arrivano conferme in tal senso (parla di un “nuovo look”).

Per quanto riguarda le altre principali caratteristiche di OnePlus 13 probabilmente è ancora troppo presto per sbilanciarsi: ricordiamo, infatti, che lo smartphone non sarà lanciato prima della fine del 2024 (ma qualcuno ipotizza che potrebbe essere necessario attendere persino le prime settimane del 2025).

Ad ogni modo, è già possibile prevedere un deciso miglioramento delle prestazioni e, magari, nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.