Samsung lancia oggi una nuova promozione pensata per incentivare l’acquisto di uno dei suoi smartphone premium o di fascia alta: parliamo di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, con i quali è possibile ricevere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro. Vediamo come ottenerle in omaggio.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in regalo con l’acquisto degli smartphone Samsung

Samsung propone una nuova iniziativa valida da oggi, 22 aprile, fino al 12 maggio 2024, che consente agli acquirenti di alcuni dei suoi modelli di punta di portarsi a casa gratis le cuffie Galaxy Buds2 Pro (SM-R510N). Per chi non le conoscesse, si tratta di cuffie wireless di fascia alta, con cancellazione attiva del rumore, altoparlante personalizzato coassiale a 2 vie (tweeter + woofer) e tre microfoni; offrono connettività Bluetooth 5.3 con Auto Switch, codec SSC HiFi, certificazione IPX7 contro l’acqua e batterie da 61 mAh, che unite ai 515 mAh aggiuntivi della custodia possono portare a un’autonomia di 29 ore di ascolto musicale (18 con ANC attivo).

La nuova promozione Samsung Members è pensata per chi acquista Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 o Galaxy Z Flip5 tra il 22 aprile e il 12 maggio 2024 tramite Samsung Shop Online o Samsung Shop App (incluse sezioni “Partner” e “Student”). Più precisamente, ecco i numeri di modello dei prodotti coinvolti:

Galaxy Z Fold5 (codice modello SM-F946B)

Galaxy Z Flip5 (codice modello SM-F731B)

Galaxy S24 Ultra (codice modello SM-S928B)

Galaxy S24+ (codice modello SM-S926B)

Galaxy S24 (codice modello SM-S921B)

Galaxy S23 (codice modello SM-S911B)

Galaxy S23 FE (codice modello SM-S711B)

Come già saprete se avete partecipato a iniziative simili in passato, dopo l’acquisto sarà necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato (in questo caso entro e non oltre l’11 giugno 2024), fornendo tutti i dati richiesti e caricando foto di prova di acquisto e IMEI. Se tutto andrà nel modo corretto, Samsung invierà una email di validazione: le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro (valore di 229 euro) saranno inviate gratuitamente all’indirizzo indicato entro 180 giorni (termine massimo) dalla data di spedizione di questa email.

Come abbiamo visto, solo per oggi, 22 aprile 2024, è possibile cumulare questa promozione con il coupon da 100 o da 200 euro sulla serie Samsung Galaxy S24: dopo aver aggiunto il modello desiderato al carrello, basta digitare il coupon GALAXYS24 nel campo dedicato ai codici promozionali per ottenere uno sconto di 100 euro (su Galaxy S24 e S24+) o di 200 euro (su Galaxy S24 Ultra).

Tutto questo è compatibile anche con l’extra sconto del 5% proposto con l’acquisto tramite l’app ufficiale (potete installare l’app dal Google Play Store e quindi seguire normalmente uno dei link in basso) e con il Trade In, che consente di risparmiare fino a 720 euro (o fino a 860 euro sui pieghevoli) attraverso la permuta di un dispositivo usato (sconto immediato con Galaxy Now! o tramite rimborso con bonifico per Samsung +Valore).

Questi sono i prezzi attuali, ma da qui al 12 maggio 2024 potrebbero essere proposte ulteriori offerte tramite il Samsung Shop Online. Per aderire alla promozione con Galaxy Buds2 Pro in regalo o conoscere tutti i dettagli potete recarvi nella sezione dedicata del sito Samsung Members e/o consultare il regolamento completo.