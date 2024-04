Sky Go è il servizio che permette di fruire dei contenuti Sky su dispositivi mobili attraverso l’omonima app inclusa senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Sky TV e utilizzabile anche in contemporanea alla visione di Sky sul televisore.

I clienti possono modificare in ogni momento i dispositivi sui quali accedere all’app Sky Go, nonché scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche offline.

Nelle ultime ore l’app si è arricchita di ulteriori canali televisivi free to air del Digitale Terrestre e ora permette di guardare in streaming quelli di Sky Italia.

L’app Sky Go ora permette di vedere anche TV8 e Cielo

Dal 29 Aprile 2024, tramite il servizio Sky Go gli abbonati possono accedere anche ai canali TV8 e Cielo. Da oggi i primi 8 canali TV del Digitale Terrestre sono quindi disponibili tutti insieme su Sky Go e visibili in streaming su smartphone, tablet e PC.

Per accedervi è possibile selezionarli dalla Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV di Sky Go, in modo da poter passare da un canale generalista all’altro o a uno incluso nel proprio abbonamento.

Con l’aggiunta dei canali free to air di Sky Italia, ora le principali reti televisive italiane sono visibili in live streaming su Sky Go insieme agli oltre 50 canali e ai contenuti on demand di cinema, intrattenimento, serie tv, sport, documentari e programmi per bambini dell’offerta Sky.