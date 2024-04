Tra gli smartphone in arrivo sul mercato nei prossimi mesi vi è anche OPPO Reno12, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete.

Ad occuparsi dello smartphone è stato in particolare il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo ha condiviso quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni sulle caratteristiche di OPPO Reno12

Stando al leaker, il prototipo di OPPO Reno12 presenta il processore MediaTek Dimensity 8200, ossia il medesimo chip già usato su OPPO Reno11 (che è stato lanciato lo scorso novembre).

A supportare tale processore vi sarebbero 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione mentre la batteria dovrebbe avere una capienza di 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W).

Sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera con orientamento verticale in un modulo posizionato nell’angolo in alto a sinistra, con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel (con zoom 2x e apertura f/2.0).

Infine, per quanto riguarda il design il nuovo smartphone del produttore cinese dovrebbe caratterizzarsi per un display con i lati curvati e per una scocca sottile e leggera.

Ecco come potrebbe essere OPPO Reno12 (si tratta di un mero mockup):

Dal punto di vista software, il nuovo smartphone di OPPO potrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia ColorOS 14 basata su Android 14.

Per la presentazione ufficiale di OPPO Reno12 probabilmente ci sarà da avere pazienza almeno sino a giugno e sarà interessante scoprire se le caratteristiche del prototipo verranno confermate nel modello finale, oltre che quando lo smartphone arriverà nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.