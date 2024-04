Google Opinion Rewards senza dubbio non rientra tra le applicazioni a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica più attenzioni e le novità che riceve sono piuttosto rare.

Pare, tuttavia, che in vista vi sia l’introduzione di una nuova funzione in virtù della quale gli utenti che decideranno di prendere parte ai sondaggi proposti da Google potranno guadagnare di più.

Ricordiamo che Google Opinion Rewards è un’applicazione, creata dal team di Google Surveys, che permette agli utenti di rispondere a brevi sondaggi e guadagnare del credito da spendere sul Play Store per acquistare applicazioni e giochi e sono in tanti a sfruttarla.

Google Opinion Rewards si allea con Gmail

Nelle scorse ore il popolare leaker AssembleDebug ha reso noto su X di avere scovato nel codice di Google Opinion Rewards una stringa che suggerisce che gli utenti avranno la possibilità di collegare il proprio account Gmail per condividere le ricevute degli acquisti effettuati e guadagnare così più premi (“Share a receipt from %1$s by forwarding it to purchase@rewards.google.com”).

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine condivisa, Google Opinion Rewards chiederà agli utenti di avere accesso alle loro email, in modo da consentirgli di guadagnare di più.

In sostanza, in futuro l’integrazione tra Gmail e l’applicazione dedicata ai sondaggi sarà molto più stretta anche se al momento non è ben chiaro quale sia il sistema ideato dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o le prossime indiscrezioni.

